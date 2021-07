EU amplía ‘cierre’ de frontera con México

Los Estados Unidos no tienen otra opción que prorrogar el Acuerdo de Restricción Fronteriza.[Archivo/Líder Informativo]

CD. DE MÉXICO.- A pesar del diálogo permanente que el gobierno mexicano ha tenido con su similar de Estados Unidos, para lograr una reapertura total en la frontera terrestre entre los dos países, esto no se ha logrado. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el gobierno estadounidense le informó sobre su decisión de extender el cierre parcial de la frontera, hasta el 21 de agosto próximo, cuando se hará una nueva revisión. “México continuará con el diálogo bilateral y reitera que el ritmo acelerado de vacunación contra covid-19 en la frontera genera condiciones para avanzar en mutuo beneficio”, difundió SRE a través de las cuentas en redes sociales.

EUA no tiene otra opción Los Estados Unidos no tienen otra opción que prorrogar el Acuerdo de Restricción Fronteriza, por lo menos hasta el 21 de agosto de 2021. Edgar Ramírez, Agregado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo que los estados en la frontera con México no han dejado de vacunar a sus respectivas poblaciones contra el Covid-19.

Sin embargo, ‘el gobierno de Estados Unidos continuará coordinando con el gobierno de México, buscando la manera de relajar las restricciones tan pronto como las condiciones lo permitan, siempre en seguimiento de las indicaciones de los Centros de Control de Enfermedades’. ‘Por lo pronto, todas las personas deben evitar los cruces fronterizos por tierra a menos que el propósito sea considerado esencial.

Recuerden que CBP anunció que cruzar la frontera por tierra exclusivamente para vacunarse no cumple con los criterios aceptables. Si desea más información respecto a lo que constituye un viaje esencial, visite los medios sociales o el sitio web de CBP’, puntualizó. ‘Una vez más reiteramos: la situación actual aún no permite ir de compras, de paseo o a visitar a la familia del otro lado de la frontera’, agregó.