Estuvo Jared Leto cerca de morir

E.U.-Jared Leto, líder de 30 Seconds to Mars, confesó que estuvo cerca de morir, pues sufrió una caída mientras escalaba en la reserva natural de Red Rock Canyon, Nevada.

Según Page Six, el también actor estaba a 182 metros de altura cuando cayó.

“No quiero sonar dramático, pero este día casi muero. Tuve una caída mientras escalaba. Miré hacia arriba y en cuestión de segundos la cuerda comenzó a desgastarse mientras estaba a 600 pies (182 metros) de altura. Recuerdo mirar hacia abajo”, compartió la estrella en su cuenta de Twitter.

En una segunda publicación, el músico confesó que fue un momento de reflexión.

“Fue extraño. No sentí miedo, más que eso, fue una melancolía silenciosa. La adrenalina llegó después, cuando me estrellé contra la pared.

“Pero lo superé y viví para ver otro día. En realidad fue divertido, continuamos escalando hasta el anochecer”, escribió el cantante.

Leto estaba acompañado por Alex Honnold, quien participó en Free Solo, documental ganador del Premio de la Academia en 2018.

Not to sound dramatic, but this is the day I nearly died. Took a pretty good fall climbing with @AlexHonnold at Red Rock. Looked up and within seconds the rope was being cut by the rock while I dangled some 600 ft in the air. I remember looking down at the ground below. pic.twitter.com/CGd6kIM5o5

— JARED LETO (@JaredLeto) March 6, 2020