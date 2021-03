“Estoy muy agradecido con el Señor que me ha llamado”

NUEVO LAREDO, TAM.- Después de una década de preparación, en el que incluyó estudios internacionales en Madrid, España, Jesús Ambrosio Medina Hernández, este próximo 20 de marzo será ordenado diácono (un paso antes del sacerdocio), ministerio que lo acerca a la ordenación sacerdotal al concluirlo.

Este evento se efectuará dentro del marco de la celebración del Año de San José que el Papa Francisco ha declarado este 2021, informó el obispo Enrique Sánchez Martínez durante la rueda de prensa que ayer lunes por la mañana se ofreció en la Catedral del Espíritu Santo.

El aún seminarista de 36 años de edad, nativo de Nuevo Laredo dió a conocer que fue años 13 años, cuando en su parroquia al fungir como monaguillo sintió ese primer llamado al sacerdocio, pero optó por estudiar la Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo.

“Estoy muy agradecido con el Señor que me ha llamado, también con monseñor Enrique que tiene a bien ordenarme. Mi formación ha sido en Nuevo Laredo, en Monterrey y en los últimos años misnestudios de teología en la Universidad Pontificia Comillas, en España. Ahora estoy colaborando en la Pastoral Vocacional, estoy muy contento por este acontecimiento”, mencionó.

Reconoció que este llamado a servir al prójimo, mucho tuvieron que ver sus catequistas, algunas religiosas y sacerdotes.

“Son alrededor de 10 años, casi 11 de preparación. Yo estuve en un periodo del 2004 al 2005, salí y después regresé en el 2011. Mi parroquia de origen es San Gerardo, ahí empezó todo hace 16 años. Fue en mi familia donde me nació el amor a Dios y en esa búsqueda de querer conocer más a Dios me abrí a la pregunta ¿Señor qué quieres de mí? Y creo que fue gracias a mi familia que es muy católica, a la gente que me rodeó y me ayudó en ese discernimiento que me decidí por este llamado”, comentó.

Medina Hernández actualmente presta sus servicios pastorales en la parroquia San José Obrero.

La misa de Ordenación Diaconal será el sábado 20 de marzo a las 11:00 de la mañana en la Catedral del Espíritu Santo.

“Creo que escogí este camino gracias a mi familia, pero también a muchos laicos, sacerdotes y religiosas que de alguna manera contribuyeron en mi proceso de fe, para ir por el discernimiento que el sacerdocio era mi camino”, explicó.

Algunas de las acciones que realizan los diáconos al ejercer su ministerio se encuentran: ayudar en el servicio del altar, predicar la palabra de Dios, celebrar bautismos y matrimonios, presidir los ritos funerales y organizar la caridad eclesial.