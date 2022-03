Estoy libre por ustedes: Alejandra Cuevas

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandra Cuevas, acusada por el Fiscal Alejandro Gertz Manero de homicidio contra su hermano Federico, agradeció a las personas que, sin conocerla, la arroparon en su caso y llamó a que la ayuden a sacar a presas inocentes.

«Sin ustedes esto no hubiese sido posible. No estoy libre por las instituciones, no estoy libre por el Fiscal, estoy libre por ustedes que se unieron, me arroparon sin conocerme y arroparon a mis hijos», dijo en un mensaje en redes sociales.

Como sociedad, señaló, sí podemos presionar y lograr lo que queremos.

«Ahora todo terminó, pero no termina, necesitamos que me ayuden para que ahora que esté terminado todo el proyecto de la asociación me ayuden a sacar personas inocentes como yo».

Cuevas hizo referencia a su amiga Mara, recluida en Santa Martha Acatitla.

«Yo nunca hubiese ayudado a alguien que no conocía, me dieron un ejemplo y una lección de vida, en la cual sin ustedes estaría yo nuevamente presa».

Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia anuló el 28 de marzo el auto de formal prisión contra Alejandra Cuevas Morán, dictado por la Jueza 67 Penal de la Ciudad de México, Marcela Ángeles Arrieta, y confirmado en febrero de 2021 por el juez en funciones de magistrado Octavio Ceballos Orozco.

Después de tres horas de discusión, en la que se resolvió absolver a su madre, Laura Morán Servín, los ministros sólo requirieron media hora para eliminar la acusación contra Cuevas, de 68 años, quien de inmediato salió de prisión.

La resolución fue sencilla, pues sólo se tuvo que aclarar que, en derecho penal, no existe la figura de «garante accesoria» que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX imputó a Cuevas, y que avalaron los jueces locales.

Los ministros destacaron que ésta no tenía calidad de garante de la salud o vida de Federico Gertz Manero, hermano del Fiscal, que sí se podía atribuir a su madre en su carácter de concubina.