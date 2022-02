Estoy a favor de un pequeño retoque: Ricky Martin

CIUDAD DE MÉXICO.- Envejecer sin sufrir tanto los estragos que conlleva es una preocupación cada vez más notoria entre mujeres y hombres.

Ricky Martin es un claro ejemplo. Cuestionado sobre lo mejor y lo peor del paso de los años, el puertorriqueño, quien en unos días volverá a cantar en México, respalda la idea de saber envejecer con gracia y dignidad.

«Yo tengo 50 (años) y quiero verme bien a mi edad y no pretender lucir de 30 años. Creo que esta es la clave, porque si no, se cae en verdaderos excesos.

«Estoy a favor de un pequeño retoque por aquí y por allá, pero no en transformarte en otra persona», comentó el intérprete de «She Bangs» y «María».

El ídolo del pop, quien reconoce que siente a México como su segundo hogar, ya que aquí forjó la base de su carrera, aprovechó los dos años de confinamiento por la pandemia para estar en equilibrio consigo mismo y con su familia, meditando y sintiendo el silencio, dijo.

«Me relajo mucho cuando me levanto y estoy en silencio conmigo mismo. Refrescarme con productos que me gustan, untármelos en el cuello, en la cara, donde quiero, me hace sentir vivo», comentó.

Martin actuará el martes 8 de marzo en el Foro Sol, para continuar el 10 en la Arena Monterrey, el 12 en la Arena VFG y el 16 en el Estadio de Beisbol Beto Ávila, en Boca del Río, Veracruz.

En su visita a la CDMX aprovechó para presentar una línea de cuidado de la piel basada en el poder del matcha, milenario té japonés que es muy famoso por sus propiedades antioxidantes.

«Creo que el amor para (dárselo a) los demás empieza por uno mismo. Uno tiene que estar y sentirse bien para dar amor a todos los demás que te rodean», comentó el boricua, con rostro fresco y enfundado en una camisa holgada, pantalones tipo pijama y sandalias de piel.

El integrante del extinto Menudo se alió en esta aventura con la cosmetóloga chilena Catalina Aguirre, también periodista y profesora, quien desde hace varios años se dedica a preservar la belleza de la piel con productos naturales, efectivos y que sean amables con el medio ambiente.

En 2017 Aguirre creó Kumiko, línea que se fabrica en Barcelona utilizando técnicas de mesoterapia y tecnología vectorial para trabajar la piel desde adentro hacia afuera.

Además de apoyar esta marca, Martin destinara una parte de las ganancias a su fundación en favor de la niñez y organizaciones benéficas en Chile.

«La verdad, desde que los uso he visto un cambio increíble en mi piel, y eso que yo tuve problemas en el cutis desde adolescente. Además, lo que más me atrajo de la firma es el hecho de que protege a los animales y usa matcha en sus fórmulas, causas con las que siento gran afinidad.

«Me emociona mucho ser parte del equipo y poder contribuir a nivel internacional en la promoción de la línea y sus múltiples beneficios», explicó acerca de su vinculación con esta firma a principios del 2021.

Martin, con casi cuatro décadas de trayectoria, también apoya proyectos que aporten a la calidad de vida de la humanidad, incluida la salud física y mental.