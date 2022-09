Estilo del Viejo Hollywood, presente en la alfombra roja de los Emmy

Elle Fanning llega a la 74a entrega de los Premios Emmy el lunes 12 de septiembre de 2022 en el Teatro Microsoft en Los Angeles. (Foto AP/Jae C. Hong)

NUEVA YORK.- El glamur volvió el lunes a los Emmy con brillos metálicos y muchos colores brillantes, en la alfombra roja de los Emmy donde la extraordinaria Britt Lower y Elle Fanning con un estilo del Viejo Hollywood desfilaron enfrentando la humedad de Los Angeles.

Lower, de “Severance”, llevaba un vestido con lentejuelas color dorado y guantes largos. El vestido tenía recortes en la parte superior y diminutos tirantes embellecidos.

“Sentía que quería usar algo como del espacio exterior, aprecio las telas… Me encanta”, dijo Lower a The Associated Press.

Hubo muchos modelos entallados y glamur del Viejo Hollywood. Connie Britton llevaba un vestido de diosa de Monique Lhuillier de color rosado claro, con una larga capa del mismo tono. Elle Fanning quiso honrar a los creativos de su serie “Catherine” con un vestido con una cauda sobrepuesta a su falda recta y adornos florales rosados en el escote de Sharon Long. El cabello de Fanning estaba recogido a la altura de la nuca, con la raya de lado.

“Siempre me he sentido inspirada por el glamur del Viejo Hollywood de los años 50”, dijo Fanning, quien estaba nominada por primera vez.

Laverne Cox y Himesh Patel iniciaron los desfiles por la alfombra, Cox con un vestido negro adornos metálicos y estructura de armadura de Jean Paul Gaultier Couture y él con una chaqueta de esmoquin con motivos geométricos en blanco y negro en vez del clásico negro. Sarah Thompson, guionista de “Yellowjackets”, en azul rey, amarillo y más colores brillantes, se vieron al comienzo de la noche.

“Me siento bastante calientito en un traje de tres piezas. Me encanta este traje, pero no estaba esperando este calor”, dijo Patel.

Natasha Rothwell de “The White Lotus” llevó un vestido rojo con mangas cortas abombadas y un nuevo objeto deseado en las pasarelas de moda: ¡bolsillos! Megan Stalter también llevó un vestido rojo transparente que resaltaba sus curvas. Jen Tullock de “Severance” estaba igualmente en la zona roja con un vestido con una gran apertura lateral en la falda y mangas de Thierry Mugler, que complementó con aretes de perla.

“Soy toda una fan de su marca. Es elegante, pero tiene sentido del humor”, dijo Tullock.

Stalter, de “Hacks”, llevaba terciopelo de Norma Kamali, con una rosa artificial en el escote.

“Me quedé sin palabras (cuando lo vi). Es un vestido sexi. Es salvaje como yo”, dijo.

Mark Indelicato era otro del club rojo. En su caso llevaba el cabello de color rojo brillante, zapatos de tacón y su chaqueta frac negra tenía faldones extralargos que hacían un efecto de cauda. En cuanto a otros caballeros, Phil Dunster de “Ted Lasso” llevó un frac de color vino con solapas negras, aunque su compañero de reparto de “Lasso” Brett Goldstein y muchos hombres más siguieron en negro.

Alguien que también optó por el clásico negro fue Zendaya de “Euphoria”, quien llevó un vestido en ese color con un pequeño moño en el cinturón.

Emily Heller fue en una dirección diferente. Llevaba un letrero de “Kick Me” (patéame) en la parte trasera de su vestido floral, y un poco de papel higiénico pegado a un zapato.