“Este virus no tiene compasión con nosotros”: Ricky Martin

El cantante puertorriqueño pide no ser ingenuos ante la pandemia por Covid-19, por lo cual sugiere no salir de casa y no ser irresponsables ante la situación que se vive a nivel mundial

“Una persona que no tiene empatía, tengo que verla como criminal, porque no está aportando a la causa. Sigamos en calma, tengamos paciencia, pero no seamos ingenuos”, dijo Ricky Martin en redes sociales. [Foto/Captura]

Notimex