Este año sí habrá conductor en los Premios Óscar

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de tres años consecutivos sin un presentador en los Óscar, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas traerá de vuelta a un maestro de ceremonias para la noche más importante de Hollywood.

El jefe de ABC y Hulu, Craig Erwich, anunció que sí habrá un «host» este año, aunque no ofreció más detalles al respecto durante un anuncio oficial este martes.

Asimismo, la organización confirmó que Glenn Weiss volverá a dirigir la ceremonia de premiación, en su edición número 94; es la séptima vez que dirige el programa.

Los Óscares han prescindido de anfitriones desde la ceremonia de 2019, cuando inicialmente se suponía que Kevin Hart tendría el puesto, pero renunció después de que resurgieran viejos tuits y comentarios que se consideraban homofóbicos.

Las siguientes ediciones, la Academia procedió sin un conductor y abrió la transmisión con una actuación de Queen y Adam Lambert, el año en que Bohemian Rhapsody fue nominada a Mejor Película.

Gracias a los sólidos índices de audiencia de ese año, los productores de la gala decidieron no alterar la fórmula para 2020, Parásitos se llevó a casa el principal galardón de la noche. Finalmente, en 2021, la pandemia hizo que la Academia se preocupara de otras cosas más importantes.

Jimmy Kimmel fue el último en conducir los Óscar, presentando durante dos años consecutivos el show.

La ceremonia de este 2022, que será producida por Will Packer, se transmitirá en Estados Unidos por la cadena ABC, el domingo 27 de marzo.

