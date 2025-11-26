Establecen parques de EU nuevo cobro premium para turistas extranjeros

Turistas caminan por Mather Point, el 1 de octubre de 2025, en el Parque Nacional del Gran Cañón, en Arizona. (AP Foto/Ross D. Franklin, Archivo)

WASHINGTON.- El Servicio de Parques Nacionales anunció el martes que los millones de turistas extranjeros que visitan los parques de Estados Unidos cada año tendrán que pagar 100 dólares adicionales para ingresar a algunos de los lugares más populares, excluyéndolos de los días de entrada gratuita estarán reservados para los estadounidenses.

El anuncio de las “políticas de precios de entrada Estados Unidos Primero” se produce en momentos en que los parques nacionales del país lidian con la presión de una importante reducción de personal y recortes presupuestarios, mientras se recuperan además del daño causado por el reciente cierre del gobierno y la significativa pérdida de ingresos durante ese periodo.

El cambio de precios afectará a 11 parques nacionales, incluidos el Gran Cañón, Yellowstone y Yosemite, según el Departamento del Interior de Estados Unidos.

Como parte de los cambios, que están programados a entrar en vigor a partir del 1 de enero, el precio del pase anual para turistas extranjeros aumentará a 250 dólares, mientras que a los residentes de Estados Unidos el costo permanecerá en 80 dólares, según el comunicado del departamento.

El Secretario del Interior, Doug Burgum, publicó en la red social X que los cambios aseguran que los contribuyentes estadounidenses que apoyan al servicio de parques “sigan disfrutando de un acceso asequible, mientras que los visitantes extranjeros contribuyen con un precio justo para mantener y mejorar nuestros parques para las futuras generaciones”.

Un tuit de la Casa Blanca que detalla el aumento de los precios concluye con la frase “¡Primero los estadounidenses!”.

El anuncio se produce después de que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en julio pasado en la que señala que los parques deben aumentar los precios de entrada para los turistas extranjeros.

“Hay mucho que analizar en este anuncio, incluidas muchas preguntas sobre su implementación, todas las cuales planteará la NPCA al Departamento del Interior”, informó Kati Schmidt, portavoz de la Asociación de Conservación de Parques Nacionales (NPCA por sus iniciales en inglés).

Según estimaciones de la U.S Travel Association, los parques y monumentos nacionales recibieron más de 14 millones de visitantes internacionales en 2018. Yellowstone informó que en 2024, casi el 15% de sus visitantes eran extranjeros, en comparación con el 30% en 2018.

El dinero recaudado con los nuevos precios ayudará a apoyar a los parques nacionales, incluida la mejora de las instalaciones para los visitantes y el mantenimiento, según el comunicado.

Los “días patrióticos de entrada gratuita exclusivos para residentes” del próximo año incluyen el Día de los Veteranos, que fue uno de los ocho días gratuitos para todos en 2025. El Departamento del Interior había anunciado esos días diciendo que querían que “todos, sin importar su código postal, puedan acceder y disfrutar de los beneficios de los espacios verdes y nuestras tierras públicas”.