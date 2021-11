Esta semana llegan «Cousteau», Gaga y Bennett y «Hot Zone»

En esta combinación de fotos, el arte promocional del documental "Becoming Cousteau", que se estrena el 24 de noviembre en Disney+, "One Last Time: An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga", que se transmite el 28 de noviembre por CBS, y "The Hot Zone: Anthrax", que debuta el 28 de noviembre en Hulu. (Showtime/CBS/Hulu vía AP)

Estados Unidos.-Una lista curada por The Associated Press de lo que está por llegar a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión en Estados Unidos. Las fechas pueden variar en otros países.

CINE

— Stephen Karam adapta su obra teatral ganadora del premio Tony «The Humans», sobre tres generaciones reunidas en un viejo apartamento en Nueva York para el Día de Acción de Gracias, en un largometraje que se estrena en cines y Showtime el miércoles. Pero cuidado, esta no es la tradicional película de Acción de Gracias. Con matices de terror y miedo existencial, «The Humans» es, como Karam ha descrito, una «especie de thriller familiar». El elenco incluye a Richard Jenkins, Amy Schumer, Beanie Feldstein, Steven Yeun, June Squibb y Jayne Houdyshell, quien retoma su papel laureado con el Tony.

— El aclamado documental «Becoming Cousteau» finalmente llega a Disney+ el miércoles. La película analiza la vida de Jacques-Yves Cousteau, el aventurero, explorador submarino y escritor que se convirtió en un devoto ecologista. Dirigida por la cineasta nominada al Oscar Liz Garbus, «Becoming Costeau» es, como escribe Jake Coyle de AP, «un retrato documental definitorio del oceanógrafo francés, el Steve Zissou de la vida real, como un pez que sólo se contenta realmente bajo la superficie».

— Nicolas Cage interpretando a un recolector de trufas con la misión de salvar a su amado cerdo trufero de asaltantes violentos suena un poco a una parodia. Por lo tanto, puede resultar una sorpresa que «Pig» no sólo sea real y seria, sino también una de las películas mejor reseñadas del año. Y estará disponible en Hulu a partir del viernes. En la crítica del Los Angeles Times sobre el debut del guionista y director Michael Sarnoski, el crítico Noel Murray escribe que, «aunque su trama sigue más o menos el mismo esquema de un disparen a todos estilo ‘John Wick’, ‘Pig’ es en realidad una meditación melancólica sobre la pérdida, anclada por un personaje que desea poder liberarse de la persona que solía ser».

— Lindsey Bahr

MÚSICA

— Muchos han hecho versiones de canciones de Deep Purple. Ahora, Deep Purple hace versiones de otros por primera vez en el álbum «Turning to Crime». La banda interpreta «Rockin’ Pneumonia and the Boogie Woogie Flu» de Huey «Piano» Smith y la exuberante «Let the Good Times Roll» de Ray Charles y Quincy Jones. Asimismo, interpreta «Watching the River Flow» de Bob Dylan y «Jenny Takes a Ride!» de Mitch Ryder & the Detroit Wheels. El disco sale el viernes y le sigue al 21er álbum de estudio de la banda, «Whoosh!», lanzado el año pasado. Los fans ya pueden ver el video de su versión de «Oh Well» de Fleetwood Mac.

— El último paquete que narra la carrera de David Bowie de 1969 hasta el siglo XXI sale a la venta el viernes. «David Bowie 5. Brilliant Adventure (1992-2001)» es una caja con 11 CDs, 18 discos de vinilo y un juego para descarga digital estándar. La colección lleva el nombre de la penúltima canción del álbum «Hours». Contiene algunos de los materiales más subestimados y experimentales de Bowie, incluidos los álbumes «Black Tie White Noise», «The Buddha of Suburbia», «1. Outside», «Earthing» and «Hours». Los fanáticos de Bowie también querrán escuchar el hasta ahora inédito álbum «Toy».

— Mark Kennedy

TELEVISIÓN

— El intenso enfoque en la desaparición y muerte de Gabby Petito finalmente llamó la atención sobre el trato desigual dado a las personas desaparecidas de color en comparación con los blancos. Es una pelea que las cuñadas Derrica y Natalie Wilson conocen bien, como se detalla en «Black and Missing», una serie documental de cuatro episodios que se estrena el martes en HBO y HBO Max. Los Wilson crearon la Black and Missing Foundation para generar mayor conciencia en la comunidad y la prensa y aumentar los recursos policiales. Las ganadoras del Emmy Soledad O’Brien y Geeta Gandbhir se encuentran entre las creadoras de la serie.

— Daniel Dae Kim y Tony Goldwyn encabezan el elenco de «The Hot Zone: Anthrax» de National Geographic, una dramatización de los mortíferos ataques bacterianos de 2001. Descrito como un «thriller científico», la serie de seis partes rastrea a los agentes y científicos del FBI mientras buscan el origen de las cartas contaminadas enviadas a objetivos en Florida, Washington y Nueva York. Enrico Colantoni interpreta al alcalde de Nueva York Rudy Giuliani y Harry Hamlin al presentador de noticias Tom Brokaw. La serie limitada, parte de la antología «The Hot Zone», se transmitirá tres noches consecutivas a partir del domingo.

— Tony Bennett, Lady Gaga y el gran cancionero estadounidense protagonizan un especial de CBS que presenta a los amigos en duetos y solos. «One Last Time: An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga», que se transmitirá el domingo por la noche, se grabó en agosto durante un par de espectáculos en el Radio City Music Hall de Nueva York. Los conciertos, que celebraron el cumpleaños 95 de Bennett, se realizaron poco antes de que anunciara su retiro de los escenarios. A principios de este año, la familia de Bennett reveló que al famoso cantante le diagnosticaron demencia en 2016.

— Lynn Elber