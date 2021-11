Está Gaby López peleando el último título del año

NUEVA YORK.- Gaby López tiene una cita este domingo para buscar el tercer título de su carrera.

La golfista mexicana está en la pelea del trofeo en el CME Group Tour Championship, último torneo de la temporada en la LPGA, al cual únicamente clasifican las 60 mejores golfistas del año en la máxima categoría.

Lopez finalizó en la quinta posición, sin embargo está a sólo un golpe de distancia del cuádruple empate que lidera el evento, por lo que sus posibilidades son muy amplias para mañana meterse de lleno en la disputa.

La capitalina firmó una vuelta 69 golpes (-3) para llegar a un total de 203 impactos (-13), acechando de cerca a la japonesa Nasa Hataoka, la surcoreana Jin Young Ko y la estadounidense y actual número uno Nelly Korda, y la francesa Celine Boutier, todas empatadas con un acumulado de 202 golpes (-14).

Gaby ya sabe lo que es coronarse entre la élite pues su primer título, el Blue Bay en China en 2018 lo consiguió superando a la entonces número uno de mundo Arita Jutanugarn, mientras que en el 2019 se coronó dentro del Tournament of Champions, evento inaugural de la temporada al que sólo clasifican las jugadores que lograron un título durante ese año.

Four players share the lead with 18 holes to play and a $1.5 million winner's check on the line.

Tomorrow will be fun. 🤩

FULL LEADERBOARD ⬇️ https://t.co/0tt39PSYcm

— LPGA (@LPGA) November 20, 2021