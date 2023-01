Esposa de Dani Alves, Joana Sanz, lo defiende de las acusaciones

CIUDAD DE MÉXICO.- La modelo, Joana Sanz, esposa de Dani Alves, defendió al exjugador de los Pumas que fue detenido por presunta agresión sexual en Barcelona este viernes.

En una entrevista para el programa de televisión “Y ahora sonsoles”, de la cadena española Antena 3, la mujer narró lo ocurrido con Dani Alves la noche del 30 de diciembre, fecha que presuntamente realizó tocamientos a una joven dentro de una discoteca en Barcelona.

“Salió a bailar y a disfrutar de la música, era algo que le faltaba. Yo he visto mujeres que se acercan a él atrevidas frente a mí”, señaló.

Sanz, hizo un llamado para detener los ataques a su marido, asegurando que es un hombre respetuoso.

“Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí, yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto”, finalizó.