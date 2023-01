Cómo cambiar el código QR de tu cuenta de WhatsApp

No olvides que si recibes un mensaje de un usuario que no reconoces siempre está la posibilidad de bloquearlo y listo. (Foto tomada de internet)

CIUDAD DE MÉXICO.- Año tras año la aplicación de mensajería instantánea más utilizada por los usuarios del internet, WhatsApp, nos sorprende con nuevas actualizaciones que han mejorado la experiencia de uso, estas van desde poner estados con una duración de 24 horas hasta poder enviar negritas o cursivas en la tipografía del mensaje. Y para facilitar el compartir nuestro contacto cuenta con la opción de generar un código QR, pero cuidado, esto podría ser peligroso.

A pesar de que esta herramienta es bastante práctica, conlleva sus riesgos al compartir información que es bastante personal. Por eso en Tech Bit te diremos cómo puedes cambiar el código que identifica tu cuenta desde tu dispositivo.

¿Cómo ver y cambiar mi código QR en WhatsApp?

Recordemos que cada cuenta de WhatsApp posee un QR único y personal, este debe ser escaneado con la cámara o alguna aplicación externa de otro usuario para que pueda agendarte como contacto sin la necesidad de tener que hacerlo manual y tradicionalmente.

Para poder ver y cambiar el código QR ligado a tu cuenta debes seguir los siguientes pasos:

– Verifica que tienes la versión más reciente de la aplicación.

– Abre WhatsApp y selecciona los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha.

– Al desplegarse el menú selecciona “Ajustes”.

– Da clic en el símbolo de QR que se encuentra a un costado de tu foto de perfil.

– Automáticamente se abrirá tu código con la leyenda “Tu código QR es privado. Si lo compartes con alguien, esa persona podrá escanearlo con la cámara de WhatsApp para añadirte como contacto”.

– Ahora, presiona los tres puntos que se encuentran en la esquina superior derecha y selecciona “Restablecer código QR”.

– Listo, ahora ha cambiado, y puedes realizar esta acción las veces que quieras para mantener tu seguridad.

El peligro de los códigos QR en WhatsApp

Como te habíamos mencionado anteriormente, compartir esta información a la ligera conlleva sus riesgos, y es que, si tomas una captura de pantalla del QR y, por ejemplo, la publicas en redes, cualquier persona podrá enviarte mensajes.

Esto se debe a que, si no cambiaste el código de contacto, este siempre será el mismo, por lo que toda persona tendrá acceso a tu información.

Con esto no queremos que entres en un estado de crisis o paranoia, ni que decidas jamás compartir esta información con alguien, solo queremos advertirte sobre el riesgo que existe al usar esta función sin precaución.

No olvides que si recibes un mensaje de un usuario que no reconoces siempre está la posibilidad de bloquearlo y listo.

Ahora que ya conoces el riesgo que conlleva el uso de esta herramienta, no dudes en compartirle esta información a tus contactos para que no queden expuestos a recibir mensajes de personas desconocidas y sean víctimas de bromas, troleos o hasta extorsiones. Recuerda que tus datos personales son muy importantes y valiosos.