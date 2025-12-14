Espectacular taconazo de Terrier da victoria a Leverkusen en el derbi ante el Colonia

El triunfo en el derbi mantiene al equipo en zona de Champions, marcado por protestas de aficionados

Martin Terrier, del Bayer Leverkusen, festeja tras anotar el tanto del triunfo sobre Colonia, el sábado 13 de diciembre de 2025 (AP Foto/Martin Meissner)

Martin Terrier, del Bayer Leverkusen, festeja tras anotar el tanto del triunfo sobre Colonia, el sábado 13 de diciembre de 2025 (AP Foto/Martin Meissner)

BERLÍN.- Martin Terrier anotó un gol que bien podría inscribirse entre los mejores de la temporada y el Bayer Leverkusen derrotó el sábado a su rival local Colonia por 2-0 en su 73º derbi de la Bundesliga.

El centro de Arthur desde la derecha quedó detrás de Terrier, pero el delantero francés se agachó y envió el balón por encima del portero del Colonia, Marvin Schwäbe, valiéndose del talón, para romper el empate a los 66 minutos.

Robert Andrich cabeceó tras el córner ejecutado por el español Aleix Garcia seis minutos después para sellar la victoria.

El Leverkusen careció de jugadores clave como Patrik Schick y Álex Grimaldo, pero aún así contó con suficiente talento para crear las mejores oportunidades contra los visitantes, que también tenían ausencias por lesiones.

La victoria mantuvo al Leverkusen en el cuarto lugar, el último para la clasificación a la Liga de Campeones.

Protesta de los aficionados

Muchos aficionados se perdieron el derbi debido a protestas contra las medidas de seguridad policial que consideraron excesivas.

Gran parte de la grada de los visitantes estaba vacía para el partido porque entre 500 y 600 aficionados del Colonia decidieron abandonar el estadio antes del inicio. El grupo de seguidores Fanhilfe Köln alegó que la policía había realizado registros corporales a los aficionados que viajaban.

A pesar de la rivalidad entre los clubes, los ultras del Leverkusen también abandonaron el estadio en solidaridad con los aficionados del Colonia.

Fráncfort se esfuerza y gana

Ritsu Doan anotó para el Eintracht Frankfurt, que puso fin a su racha de cuatro partidos sin ganar en todas las competiciones con la victoria obtenida el sábado por 1-0 ante el Augsburgo.

El delantero japonés pasó el balón entre dos defensores del Augsburgo y disparó antes de que lo alcanzaran otros dos. El balón se desvió en un defensor que intentó quitare y venció a Finn Dahmen en la portería del Augsburgo a los 68 minutos, desatando celebraciones de alivio en todo el estadio.

Noahkai Banks apagó brevemente el ambiente cuando igualó cerca del final, pero el gol fue anulado por fuera de juego tras la revisión del VAR. Fue el segundo gol que se anuló por fuera de juego para los visitantes en el partido.

El Fráncfort perdió por un estrecho margen con el Barcelona en la Liga de Campeones el martes , después de la humillante derrota 6-0 en casa por parte del Leipzig en su partido anterior.

“Los muchachos intentaron con todo lo que les quedaba en el tanque”, dijo el entrenador del Fráncfort, Dino Toppmöller, sobre el apretado calendario de su equipo. “Les faltaba ese poco de frescura. Han sido seis meses agotadores.”

St. Pauli finalmente gana

También el sábado, el St. Pauli se sobrepuso a una expulsión rigorista para poner fin a su racha de diez partidos sin ganar con una victoria de 2-1 sobre Heidenheim.su rival en la lucha por avitar el descenso.

Pauli perdió a Eric Smith por expulsión antes del descanso, cuando el árbitro Sören Storks lo penalizó por una falta sobre Marvin Pieringer como último defensor, aunque las repeticiones de televisión mostraron que el delantero del Heidenheim exageró el contacto leve y se lanzó al suelo. No hubo intervención del VAR.

Martijn Kaars ya había adelantado al Pauli, y sorprendió a los visitantes al anotar el segundo en el inicio del segundo tiempo.

Pieringer descontó más tarde, pero el Pauli aguantó para su tercera victoria en la liga de la temporada.

El resurgimiento del Wolfsburgo bajo el entrenador interino Daniel Bauer continuó con una victoria de 3-1 ante el Borussia Mönchengladbach y extendió la racha invicta del equipo a tres partidos.

El Hoffenheim arrolló al recién ascendido Hamburgo por 4-1 para su cuarta victoria consecutiva en casa.