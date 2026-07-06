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España está en cuartos y acaba carrera mundialista de Cristiano

Mikel Merino anotó a pocos segundos de iniciado el descuento de la segunda parte

Portugal's Cristiano Ronaldo (7) reacts after a missing opportunity from his team to score while Spain's Pau Cubarsi celebrates during the last minute of the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias)
AP

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Mikel Merino anotó a pocos segundos de iniciado el descuento de la segunda parte y España superó el lunes a Portugal por 1-0 en los octavos de final, para terminar con la carrera mundialista de Cristiano Ronaldo.
Merino acababa de ser derribado y se pitó una falta. Mientras un jugador portugués protestaba, el propio Merino recuperó el balón, corrió hacia la portería y, tras recibir un pase de Ferran Torres, batió al portero Diogo Costa con un potente disparo.
España avanzó a cuartos de final por primera vez desde que ganó su único título mundial en 2010 en Sudáfrica. La Roja se enfrentará a Estados Unidos o Bélgica el viernes en Los Ángeles.
Cristiano buscaba llevar a Portugal a los cuartos de final por segundo torneo consecutivo, algo inédito en su historia. En cambio, la carrera en el escenario más importante del fútbol mundial ha llegado a su fin para el máximo goleador histórico de selecciones nacionales.

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