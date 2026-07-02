España despacha 3-0 a Austria y pasa a octavos del Mundial

Mikel Oyarzábal celebra tras anotar un gol para España en el partido contra Austria por los 16vos de final del Mundial, el jueves 2 de julio de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Jae C. Hong)

Mikel Oyarzábal celebra tras anotar un gol para España en el partido contra Austria por los 16vos de final del Mundial, el jueves 2 de julio de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Jae C. Hong)

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Mikel Oyarzábal rubricó un doblete y España despachó el jueves 3-0 a Austria para conseguir su primera victoria en la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo desde 2010.

Pedro Porro aportó el otro gol en la segunda parte para La Roja, que en la tarde soleada próximo a Hollywood redondeó su mejor actuación en la que va del torneo: monopolizó la posesión como siempre y una buena cuota de ingenio frente al arco rival.

España sigue sin encajar goles en este Mundial, el cuarto partido consecutivo en el que su portero Unai Simón mantiene el arco invicto.

El rival de turno de España saldrá del ganador del cruce entre Portugal y Croacia, que jugaban más tarde en Toronto. El enfrentamiento de octavos de final se escenificará en Dallas el próximo lunes.