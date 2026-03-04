Escombros y grúas en el Azteca al aproximarse la reapertura antes del Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Tres grúas gigantes se alzan a pocos metros de la entrada principal del Estadio Azteca. A su alrededor, vehículos de construcción mueven escombros generados por cientos de trabajadores que se apresuran para dejar el estadio listo para su reapertura antes del Mundial de 2026.

El recinto icónico se convertirá en el primero en albergar tres partidos inaugurales de la Copa del Mundo cuando México enfrente a Sudáfrica el 11 de junio, pero la reapertura está programada para el 28 de marzo, cuando el Tri jugará un amistoso contra Portugal.

El estadio, ubicado al sur de la Ciudad de México, albergará cinco partidos del Mundial. México ya fue sede de los torneos de 1970 y 1986. Inaugurado en 1966, el Azteca ha pasado por varias remodelaciones —la última, para adaptarse a partidos de la NFL en 2016.

Cerró sus puertas en mayo de 2024 para recibir una renovación muy necesaria.

El proyecto está incorporando nuevos asientos en todas las secciones, más pantallas de video, nueva iluminación y vestuarios, una nueva entrada hacia la nueva cancha híbrida, un nuevo sistema de wi-fi, dos nuevas pantallas gigantes y un nuevo sistema de sonido con 250 bocinas.

Los nuevos vestuarios y la nueva entrada a la cancha fueron, según el director del estadio, Félix Aguirre, y el propietario del estadio, Emilio Azcárraga Jean, las partes más difíciles, lo que retrasó la remodelación en general.

“Los constructores dicen que sí (estará listo), yo no soy experto en construcción, ponen unas fechas, hay una junta cada semana, les dije que no soy especialista pero no veo que sus fechas sean las fechas (planeadas)”, señaló Azcárraga el mes pasado. “Hubo mucha dificultad al principio”.

Imágenes aéreas tomadas el martes por The Associated Press muestran que todos los nuevos asientos, 82.000 según los propietarios del estadio, ya están instalados, al igual que la nueva cancha híbrida, pero todavía hay cuadrillas trabajando en las áreas de hospitalidad y en los nuevos palcos de lujo.

Una superficie híbrida similar se instaló en 2018, pero las malas condiciones del campo obligaron a un cambio de sede de última hora para un partido de la NFL entre los Chiefs de Kansas City y los Rams de Los Ángeles. Al año siguiente se instaló pasto natural. La nueva cancha cuenta con ventilación y drenaje para resistir los intensos aguaceros que son comunes en la Ciudad de México.

Se espera que la capacidad sea de 87.000 espectadores cuando el Mundial comience el 11 de junio.

“El recinto ha vivido un importante proceso de modernización que permitirá mejorar en todos los sentidos la experiencia de los aficionados al fútbol”, afirmó Aguirre. “No tengan duda, con más y mejores servicios de comodidad, accesibilidad y conectividad. El icónico y emblemático estadio de la Ciudad de México estará totalmente listo y seguirá siendo motivo de orgullo para todos los mexicanos”.

Uno de los estacionamientos del estadio todavía tiene muchos escombros y los asientos viejos siguen tirados en el suelo.

“Esta primera etapa que termina el próximo 28 de marzo con la reinauguración es importante y después seguir con las obras que falten para la Copa del Mundo. Y luego hay muchas cosas por hacer, la complejidad de la obra no te permite hacer todo de una vez”, indicó Azcárraga.

El gobierno de Ciudad de México también está mejorando la infraestructura cerca del recinto. Una calle adyacente al estadio tendrá una nueva capa de asfalto, un nuevo sistema de drenaje y nuevas banquetas.

Además, continúan los trabajos en la estación del tren ligero frente al Azteca. La ciudad está reforzando la iluminación exterior y mejorando un puente peatonal.

En días de partido, el Tren Ligero de Xochimilco es una de las formas más rápidas de llegar al estadio. Actualmente cuenta con 20 trenes y el gobierno de la ciudad compró 17 más para el Mundial.