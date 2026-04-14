Escenifica Trump entrega de comida para promover política fiscal sobre propinas

Sharon Simmons, repartidora de DoorDash, recibe una propina de 100 dólares después de llevarle un pedido de McDonald's al presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el lunes 13 de abril de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Sharon Simmons, repartidora de DoorDash, recibe una propina de 100 dólares después de llevarle un pedido de McDonald's al presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el lunes 13 de abril de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump ordenó el lunes dos paquetes de McDonald’s por DoorDash hasta la puerta del Despacho Oval, dejándole una propina de 100 dólares a la repartidora. La comida predilecta del mandatario y toda la escena fueron para promover una política fiscal que, según Trump, se ha traducido en significativas devoluciones de impuestos para todos los estadounidenses que reciben propinas.

Vestida con una camiseta que decía “DoorDash Grandma”, Sharon Simmons se acercó a la puerta exterior del Despacho Oval y llamó mientras las cámaras de los medios de comunicación filmaban. Trump se asomó y dijo: “Hola. Gusto en verte”, antes de proclamar: “¡Miren esto!”, y luego, mientras volteaba hacia un grupo de reporteros, preguntó. “Esto no parece montado, ¿verdad?”.

Desde luego que lo era. Tan sólo para ingresar a los terrenos de la Casa Blanca se requiere de un permiso previo y atravesar filtros de seguridad, mientras que el tener acceso al Despacho Oval —por no hablar de acercarse tanto al presidente— habría sido imposible sin controles adicionales y verificaciones de antecedentes.

Aun así, la Casa Blanca ha intentado llamar más la atención sobre una parte del paquete fiscal y de gasto que impulsó Trump y fue aprobado a mediados del año pasado. La iniciativa permite a los estadounidenses deducir temporalmente algunos impuestos federales sobre ingresos obtenidos por propinas. Los empleados pueden deducir hasta 25.000 dólares, pero se elimina gradualmente para quienes tienen ingresos más altos.

Las autoridades han intensificado su difusión de cara al Día de los Impuestos –la fecha límite para presentar la declaración fiscal– el miércoles, incluso cuando el tema ha quedado eclipsado por la guerra en Irán, la cual ha provocado un marcado incremento en los precios de la gasolina, y por la disputa de Trump con el papa León XIV.

McDonald’s es uno de los alimentos predilectos del mandatario, y ya ha utilizado previamente al restaurante con fines políticos.

Ordenó McDonald’s y otros alimentos de cadenas de comida rápida el día que recibió a los Clemson Tigers para celebrar su campeonato de fútbol americano colegial durante su primer mandato en 2019, cuando un cierre del gobierno redujo el personal de cocina de la Casa Blanca. También montó una de las paradas más memorables de su campaña de 2024, cuando estuvo encargado de la estación de papas fritas durante su visita a un McDonald’s de Pensilvania, mientras respondía a las preguntas de los reporteros desde la ventanilla del servicio al automóvil.

Simmons quien, de acuerdo con la compañía de reparto, es originaria de Alabama, relató el lunes cómo los cambios fiscales la habían ayudado a recibir 11.000 dólares que de otro modo no habría obtenido. El dinero llegó en un momento particularmente crucial, mientras su esposo luchaba contra el cáncer. Trump también mencionó los 11.000 dólares, pero esa cifra era difícil de verificar sin la declaración de impuestos de Simmons, la cual no estuvo a disposición de los reporteros.

Trump le preguntó entonces: “¿Te gustaría hacer una pequeña conferencia de prensa conmigo?”, e hizo que ella permaneciera visiblemente incómoda a su lado mientras él respondía a preguntas sobre sus amenazas de bloquear el estrecho de Ormuz y su negativa a disculparse con el papa León.

El presidente finalmente le preguntó a Simmons: “Creo que votaste por mí. ¿No crees?”. A lo que ella respondió: “Eh, tal vez”. Sin inmutarse, Trump siguió: “Escuché que eres una gran simpatizante. Lo apreciamos”.

Cuando un reportero preguntó si la Casa Blanca dejaba buenas propinas, Simmons respondió titubeante: “Eh… potencialmente”.

“Espera”, interrumpió Trump mientras metía la mano al bolsillo de su pantalón para sacar un billete de 100 dólares y entregárselo a Simmons con una sonrisa. Ella tomó el dinero, se rió y terminó: “Sí, muy buenas (propinas)”, mientras el presidente le daba unas palmadas en la espalda y sonreía radiante.

Trump también invitó a Simmons y a su esposo a una pelea de la UFC que está ayudando a organizar en el jardín de la Casa Blanca para conmemorar su cumpleaños número 80 en junio. Y volvió a dirigirse a Simmons para presionarla sobre si cree que “los hombres deberían competir en deportes femeninos”, un tema recurrente en su agenda mientras arremete contra los demócratas por, según dice, apoyar demasiado los derechos de las personas transgénero.

“En realidad no tengo una opinión al respecto”, respondió Simmons, lo que llevó a Trump a insistir: “Apuesto a que la tienes”.

“No, no”, insistió ella. “Estoy aquí por lo de no impuestos sobre las propinas”.

Más tarde, la Casa Blanca dijo que Trump entregó personalmente la comida —compuesta por hamburguesas con queso y papas fritas— al personal del Ala Oeste.

No dijo si le dejaron propina.