Escapan veinte pandilleros del Barrio 18 de prisión guatemalteca de alta seguridad

Las autoridades investigan complicidad de guardias tras la fuga, ocurrida durante visitas familiares, y anuncian reformas legales y penitenciarias más estrictas

Autoridades de Guatemala confirmaron la fuga de 20 reos del Barrio 18 del Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 10, Fraijanes II. [X]

CIUDAD DE GUATEMALA.— Veinte integrantes de la pandilla Barrio 18, recién designada por Estados Unidos como organización terrorista, se fugaron de una prisión en Guatemala, confirmó el domingo el director del Sistema Penitenciario.

Los pandilleros que se escaparon de la cárcel de Fraijanes II —antes de la designación estadounidense— estaban detenidos por diversos delitos, incluidos extorsión, asesinato y otros.

“Reconocemos la gravedad de este hecho y no vamos a descansar hasta lograr que cada prófugo haya sido capturado”, declaró Ludin Godínez en conferencia de prensa.

De lo que se conoce de la fuga hasta ahora, indicó Godínez, se trató de evasiones de uno en uno e incluso de dos en dos, a lo largo de varios días, las cuales podrían haberse efectuado durante la visita de familiares a esa cárcel.

Las autoridades habrían descubierto las evasiones varios días después, luego de realizar un operativo para hacer el recuento de detenidos. Indicaron que investigan la posible complicidad de varios guardias del Sistema Penitenciario.

La semana pasada, el gobierno guatemalteco le pidió al Congreso modificar leyes para combatir a las pandillas, así como la creación de una ley que permita la construcción de una prisión de máxima seguridad para pandilleros, la cual incluiría mayores controles en las visitas, registros de voz y aislamientos, entre otras medidas de seguridad.