Escándalo electoral: Gobierno Municipal desafía la democracia con entrega masiva de despensas durante veda, violando acuerdo del INE

Nuevo Laredo, Tam.— El Gobierno Municipal, violando un acuerdo del INE avalado por la Jurisprudencia 19/2019 del Tribunal Federal Electoral, entregó este sábado miles de despensas en forma masiva en los diferentes Centros Comunitarios de la ciudad, correspondientes a los meses de marzo y abril.

Esta acción ha generado críticas debido a que las despensas llevaban el logotipo del Municipio, lo cual viola un acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que prohíbe la promoción de imagen gubernamental durante procesos electorales, además del logo de un “corazón”, lema de la campaña de la alcaldesa con licencia, Carmen Lilia Canturosas, quien busca la reelección por la Coalición Morena-PT-PVEM.

La entrega solo fue realizada a integrantes de los Comités Vecinales de MORENA, denunciaron ciudadanos que acudieron para pedir una despensa, pero les fue negada, por no ser parte de la estructura de líderes y simpatizantes de dicho partido político.

“Yo no tengo trabajo, me dijeron mis vecinos que estaban entregando despensas en el Centro Comunitario de la colonia, y acudí, pero como yo no pertenezco al partido ni apoyo en la campaña de Carmen Lilia, no me dieron nada. Esto no es justo, porque les dieron hasta 4 despensas a personas que no tienen necesidad alguna”, señaló Leonor García, residente de la colonia Pancho Villa.

Los integrantes de los Comités Vecinales y simpatizantes de MORENA de las colonias Cavazos Lerma, Blanca Navidad, Pancho Villa, 150 Aniversario, entre otras, fueron convocados al Centro Comunitario de la colonia Francisco Villa para recibir el apoyo social, a seis días de iniciada la contienda electoral.

Fernando “La Mayra” Martínez Rodríguez, empleada municipal, reconoció estar entregando las despensas de dos meses, asegurando desconocer las leyes electorales.

La entrega de las despensas está regulada por la Ley General de Desarrollo Social y se deben entregar mensualmente a cada beneficiario, quienes deben estar identificados para ser incluidos en este tipo de programas sociales. No se pueden dar a quienes no estén en el listado autorizado, previamente.

“Me entregaron dos despensas, ahí adentro me pidieron mis datos personales y me tomaron fotografías”, declaró uno de los beneficiados, quien también mencionó que le tomaron fotos a su Credencial de Elector. La mayoría de las personas, por instrucciones del personal del Gobierno Municipal, evitaban a los reporteros y fotógrafos, retirándose apresuradamente.

En las redes sociales, la ciudadanía denunció y documentó con fotografías y videos la entrega de las despensas en los diferentes Centros Comunitarios del Gobierno Municipal.

El acuerdo del INE establece claramente que los beneficios sociales no pueden ser entregados en eventos masivos para evitar la promoción implícita o explícita de un gobierno o sus logros. Además, se subraya que los programas sociales deben regirse por las reglas establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en la Ley General de Desarrollo Social, las cuales definen los mecanismos y criterios para la entrega de beneficios sociales.

Es importante destacar que el acuerdo del INE busca garantizar la equidad en la contienda electoral y el ejercicio libre del voto, evitando la utilización indebida de recursos públicos para fines partidistas. En este sentido, se prohíbe expresamente el uso de padrones de beneficiarios de programas sociales con propósitos políticos.

Ante esta situación, diversos sectores de esta frontera han expresado su preocupación por el uso indebido de recursos públicos para promover la imagen del Gobierno Municipal, considerando que la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas se encuentra en licencia en busca de la reelección.

Se espera que el IETAM investigue este caso y tome las medidas correspondientes para garantizar la imparcialidad y transparencia en el proceso electoral.