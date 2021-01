Es Ryan García campeón Ligero del CMB

DALLAS, TX.- Ryan García, el rey de las redes sociales, ya puede presumir que es campeón del mundo.

El estadounidense de 22 años se coronó esta tarde nuevo monarca interino Ligero del Consejo Mundial de Boxeo.

Tras recuperarse de una caída en el segundo asalto, el “King” fulminó en el séptimo asalto a Luke Campbell en un pleito celebrado en Dallas.

García, quien tiene casi 8 millones de seguidores en Instagram, le conectó un perfecto gancho a la zona hepática a Luke, quien se dobló de inmediato.

Campbell recibió la cuenta de protección y no se levantó a tiempo.

Ryan dejó su marca en 21-0, 18 KO’s, y ahora debería enfrentar el campeón del organismo Devin Haney, aunque se habla de un combate millonario contra Gervonta Davis.

Tras la victoria, Ryan fue felicitado por Óscar de la Hoya en el ring y también subió Saúl “Canelo” Álvarez, quien es su amigo.

“Estoy muy agradecido por tenerlos como parte de mi equipo, sin ellos no lo podría lograr”, apuntó García.

En la esquina de Ryan estuvo Eddy Reynoso, quien le ha cambiado la defensa el peleador y ahora lo tiene ya como campeón.

Ryan Garcia and Canelo celebrate after his win 🙌

(via @DAZNBoxing)pic.twitter.com/Tqzx7jlMj7

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 3, 2021