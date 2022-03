Es Eminem el artista con más sencillos de oro y platino

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que se registrará un aumento exponencial de las canciones de todos los involucrados en el pasado medio tiempo del Super Bowl, la Asociación de la Industria de Grabación de América (RIAA) anunció este martes 73.5 millones de nuevas certificaciones de oro y platino para Eminem.

De esta forma, el rapero, que actuó en el espectáculo junto a Dr. Dre, Mary J. Blige, Snoop Dogg, Kendrick Lamar y 50 Cent, se convirtió en el músico número uno con más sencillos certificados con estas distinciones, además de uno de los siete artistas en cualquier género o era con tres o más premios Álbum Diamante.

Los seis premios RIAA Diamond combinados de Eminem (tres álbumes y tres sencillos) consolidan su lugar como uno de los artistas más destacados de la historia. Con los 73.5 millones de nuevas unidades de premios recibidas este martes, el total de la carrera del rapero es ahora de 227.5 millones: 166 millones de certificaciones individuales y 61.5 millones de certificaciones de álbumes.

«Estos premios reconocen el compromiso inquebrantable de Eminem con su oficio y la conexión duradera que ha forjado con los fanáticos durante los últimos veinte años. Con el anuncio de hoy, Eminem se convierte en el mejor artista individual certificado en la historia de nuestro programa, y agrega un raro tercer Álbum Diamante a sus muchos logros creativos. ¡Felicitaciones a Eminem y a todo su equipo discográfico que han puesto el listón más alto que nunca!», expresó el presidente y director ejecutivo de la RIAA, Mitch Glazie.

«Interscope se une a Aftermath para felicitar a Marshall Mathers (nombre real de Eminem) y todo su equipo por este notable logro. Ha sido un honor ser parte de uno de los mayores viajes en la historia de la música grabada. La parte más hermosa de esto, es que parece que el viaje acaba de comenzar», dijo Steve Berman, vicepresidente de Interscope Geffen A&M.

Creado por la RIAA en 1958 para honrar a los artistas y crear un estándar para medir el éxito comercial de una grabación de sonido, el programa de premios Gold & Platinum es el principal barómetro de la industria para reconocer los logros artísticos en el mercado de la música.

