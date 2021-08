Es como si volvieran a nacer los hijos, comenta don Arturo

NUEVO LAREDO, TAM.- Cuando un nieto llega a la familia, es como si volvieran a nacer los hijos.

Arturo esta próximo a cumplir 4 años de edad, es su primer nieto y desde que llego a la familia les cambio la vida, trajo alegría y una nueva vida al hogar, comentó Arturo Rubín Arguelles de 56 años de edad.

Este viernes en el interior de conocido centro comercial, Arturo esperaba el momento oportuno para llevar a su nieto a cortar el pelo, mientras tanto se divertían jugando.

“Es mi primer nieto y es algo muy especial, no se porque pero se les quiere mucho, yo no creía esto, pero ahora se que es una realidad con los nietos convive uno más, porque nos lo dejan y están felices, incluso ya no se quiere ir con la mamá”, aseguró Rubín Arguelles.

Arturo tuvo tres hijas, dos casadas y una soltera y Arturito es el primer nieto, y desde luego que esta feliz de poder convivir con el.

La llegada de un nieto es nueva vida, te reviven y que bueno que se de esta celebración del Día del Abuelo, porque todos los abuelos se lo merecen.

“Nosotros vivimos en la colonia Alazanas Fovissste, el es mi primer nieto y me cambio la vida, me trajo alegría y nueva vida al hogar”, concluyó Rubín Arguelles.