Equipa ‘Mi Escuela Digna’ 10 espacios educativos más

El alcalde lamentó no poder realizar el evento en compañía de maestros, alumnos y padres de familia. [Agencias]

NUEVO LAREDO, TAM.- El presidente municipal Enrique Rivas, entregó de manera virtual a través del programa ‘Mi Escuela Digna, Moderna y Saludable’, órdenes de compra de equipo y mobiliario a 10 Supervisiones Escolares de Primaria.

El alcalde lamentó no poder realizar el evento en compañía de maestros, alumnos y padres de familia, ya que el acercamiento con la ciudadanía es primordial para atender las necesidades de las instituciones y de las familias neolaredenses.

“Nos hubiera gustado poderlo realizar como antes de la pandemia, hoy bajo las condiciones de salud en que nos encontramos, no se puede llevar a cabo pero que ese no sea un pretexto para no continuar con el trabajo, el apoyo y la apuesta de esta administración municipal que es la educación, un programa insignia, único en el estado y posiblemente en el país”, agregó.

El munícipe, síndicos, regidores y otros funcionarios sostuvieron una plática con los supervisores de las zonas escolares de nivel primaria 120, 122, 170, 52, 80, 110, 121,123, 205 y 49 para darles a conocer el beneficio que recibieron.

La orden de compra para cada supervisión escolar incluye 1 minisplit de 2 toneladas frío y calor, 1 equipo de cómputo, 1 multifuncional, 1 proyector, 1 escritorio metálico y 1 silla secretarial con un monto total de 549 mil 300 pesos.

Rivas Cuéllar destacó que en esta segunda vuelta se extendió el beneficio a oficinas escolares, ya que contribuyen al desarrollo de la educación.

“En esta segunda vuelta fuimos más allá hicimos extensivos los beneficios a las jefaturas y las supervisiones y tal es el caso que hoy se incluyeron 10 supervisiones escolares y que a cada una se le está entregando una orden de compra para equipamiento y esto se suma a los demás apoyos como becas, construcción de escuelas, entrega de libros de apoyo”, subrayó.

Gerardo Moreno Bastián, supervisor de la Zona Escolar No. 80 de nivel Primaria, agradeció a nombre de los supervisores de educación básica, a Enrique Rivas, por el apoyo y la apuesta que le hace a la educación.

“Señor presidente le agradecemos y a su Cabildo por el extraordinario apoyo, a pesar de las circunstancias que nos limita en muchas acciones, hoy Usted arduamente continúa dándole al blanco en su gran proyecto, como un presidente municipal único, así como en Tamaulipas y a nivel nacional apostándole a la mejor de la inversiones que es la educación”, afirmó.

Esta semana, el gobierno municipal concluirá la dotación de equipo y mobiliario a todas las oficinas escolares por medio del programa insignia ‘Mi Escuela Digna, Moderna y Saludable’, el cual llega a los 136 planteles beneficiados de la segunda vuelta.