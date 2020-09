Entrega municipio unidad a Turismed

NUEVO LAREDO,TAM.-El alcalde Enrique Rivas y el secretario de Turismo de Tamaulipas, Fernando Olivera Rocha, encabezaron la entrega que hizo el gobierno municipal a Turismed, de una unidad de transporte para pacientes de Estados Unidos que requieran de un servicio médico de este clúster en Nuevo Laredo.

Rivas Cuéllar destacó que este medio de transporte dará a los residentes del vecino país la certeza que ingresarán de forma rápida y segura a Nuevo Laredo, lo que detonará de manera importante el turismo médico de la ciudad.

“Se reactivan proyectos que hoy son una realidad, estamos haciendo entrega de una camioneta Ford Transit 2020 exclusiva para el tema de salud, algo en lo que creemos y que Nuevo Laredo tiene fortaleza, la capacidad de ofertar servicios médicos y que mucha gente no sólo de Laredo, Texas, sino del resto del estado nos siga visitando y que no sea el pretexto que no quieran cruzar sus vehículos”, dijo el munícipe.

La entrega de las llaves de la unidad se hizo en las instalaciones del Hospital Mexicoamericano. El vehículo tiene capacidad para 18 pasajeros y será propiedad de Turismed.

El Presidente Municipal manifestó que la camioneta estará estacionada cerca del Puente Internacional 1, para transportar de forma gratuita a los visitantes que vengan a su cita médica con alguno de los especialistas del clúster de Turismed, en las instituciones médicas o consultorios locales.

Olivera Rocha mencionó que uno de los ejes importantes para el gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca y su gobierno, es la salud y con esta entrega de vehículo a Turismed se fortalece el turismo médico en esta frontera.

“El contar con estos vehículos dará la seguridad al visitante médico que a veces no confía cruzar con su carro o no tiene uno, ahora a través de este proceso haremos crecer el interés. El turismo médico debemos atenderlo desde las políticas públicas, es y será parte de la estrategia de gobierno, uno de los esfuerzos que en el 2021 seguiremos fortaleciendo”, expresó.

Por su parte Rafael Bermea Zúñiga, presidente de Turismed, agradeció a Enrique Rivas por cumplir el sueño anhelado por más de 9 años de contar con un medio para transportar a pacientes médicos de Estados Unidos a la ciudad.

“Queremos hacerle un amplio reconocimiento al presidente municipal Enrique Rivas, porque este es un sueño que teníamos acariciado por 9 años y medio, en el cluster de Turismed queríamos motivar esa afluencia, favorecerlos con el transporte. Esta entrega nos compromete más a dar un mejor servicio a nuestros pacientes internacionales”, manifestó.

En esta entrega estuvieron la regidora presidenta de la Comisión de Turismo, Patricia Ferrara Theriot; Norma González Guajardo, directora de Infraestructura y Desarrollo Turístico; Martín Reyes Madrigal, secretario de Desarrollo Económico; Misael Rodríguez Garza, presidente del Hospital Mexicoamericano; y Samuel Lozano Molina, director de Turismo.