Entrega Gobierno Municipal más de mil certificados médicos gratuitos

Nuevo Laredo, Tam.-Desde el pasado 1 de agosto, el Gobierno Municipal que encabeza Carmen Lilia Canturosas Villarreal puso en marcha la campaña de expedición gratuita de certificados médicos en las 11 clínicas de Farmacias UNE, con el propósito de respaldar la economía de las familias neolaredenses en esta temporada de preparación para el ciclo escolar 2025-2026.

La respuesta de la ciudadanía ha sido contundente; en lo que va del mes ya se han tramitado más de mil certificados médicos, lo que representa un ahorro importante para las madres y padres de familia que buscan cumplir con este requisito escolar sin afectar su bolsillo.

La alcaldesa reiteró que este tipo de acciones se enmarcan dentro de la visión humanista de su gobierno, siempre enfocado en apoyar a quienes más lo necesitan y brindarles facilidades en momentos clave del año, como el regreso a clases.

“Tenemos 11 clínicas UNE que están trabajando en los certificados médicos para que se acerquen los padres de familia a tramitarlos. Para nosotros es un gusto apoyarlos con estas herramientas que hacen más ligero el regreso a clases”, expresó la presidenta municipal.

Con una semana de anticipación al regreso a clases, la presidenta municipal hizo un llamado a la ciudadanía para que aproveche los últimos días de la campaña, acercándose a la clínica UNE más cercana y accediendo a este beneficio que representa ahorro, tranquilidad y respaldo en la preparación de las y los estudiantes.

El servicio estará disponible de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde en las clínicas ubicadas en las colonias Valles del Paraíso, Campanario, Nueva Era, Los Toboganes, Santa Cecilia, Los Olivos II, El Progreso, Palmares, 1ero de Mayo, Valles de Anáhuac y La Joya.

Destacó que además de esta campaña, el Gobierno Municipal trabaja en el mantenimiento de escuelas públicas, para que en este regreso a clases, los estudiantes encuentren planteles limpios y listos.