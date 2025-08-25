Chisholm y Grisham conectan ambos par de jonrones y Yankees vencen 7-2 a Medias Rojas

Jazz Chisholm Jr., de los Yankees de Nueva York, termina su swing en un jonrón de dos carreras durante la segunda entrada de un juego de béisbol contra los Medias Rojas de Boston, el domingo 24 de agosto de 2025, en Nueva York. (AP Photo/Noah K. Murray)

NUEVA YORK (AP) — Jazz Chisholm Jr. conectó un par de jonrones de dos carreras, Trent Grisham también se fue profundo dos veces y los Yankees de Nueva York vencieron el domingo por la noche 7-2 a los Medias Rojas de Boston para evitar una barrida de cuatro juegos.

Carlos Rodón permitió un hit en cinco 2/3 entradas mientras los Yankees se acercaban a medio juego de su rival Boston por el primer comodín de la Liga Americana. Están a cinco 1/2 juegos del primer lugar, Toronto, en la División Este de la Liga Americana.

Boston superó a Nueva York 19-4 en los primeros tres juegos de la serie y buscaba su primera barrida de al menos cuatro juegos en el Bronx desde 1939.

Después de perder ocho seguidos contra los Medias Rojas, los Yankees mejoraron a 2-8 en la serie de la temporada.

Grisham conectó jonrones solitarios en turnos consecutivos al bate contra Dustin May (7-10).

Por los Medias Rojas, el venezolano Carlos Narváez de 4-1.

Por los Yankees, el panameño José Caballero de 3-0 con una producida.