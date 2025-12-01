Entrega gobernador Medalla al Mérito ‘Luis García de Arellano’ a Cecilia Imelda Lugo Cruz

La galardonada destacó que Tamaulipas es el primer estado en reconocer el trabajo profesional de la danza

El gobernador destacó que la presea enaltece a las y los ciudadanos que honran a Tamaulipas. [Agencias]

El gobernador destacó que la presea enaltece a las y los ciudadanos que honran a Tamaulipas. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.– El gobernador Américo Villarreal Anaya entregó la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano” a la maestra tampiqueña Cecilia Imelda Lugo Cruz y develó su nombre con letras doradas en el Muro de Honor del Congreso del Estado, como un justo reconocimiento por su trayectoria profesional y ejemplar en la danza, la literatura, el teatro y la poesía, además de ser una destacada bailarina coreógrafa, gestora cultural, y una figura emblemática de la escena dancística nacional.

“Nos sentimos muy orgullosos de usted, de su obra, de su ejemplo, de su determinación para brillar y de llevar con usted a cada escenario, a cada aula, a cada recinto cultural, a cada estreno, la identidad y el orgullo de ser tamaulipeco”, expresó el gobernador en la ceremonia celebrada en la sede del Congreso Local.

El gobernador destacó que la presea enaltece a las y los ciudadanos que honran a Tamaulipas.

“Para mí, querida maestra, es un orgullo estar presente en esta sesión solemne y atestiguar que la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano”, la recibe usted, a cuyo reconocimiento me sumo absolutamente y con enorme gusto”, dijo.

“Que continúe la danza, el arte, la poesía del movimiento, que persista la academia, que siga avante la magia de la escena y esa vocación que encontró y nació en usted desde su infancia y que ha madurado con tanto éxito, con tanta belleza, tanta facilidad y realizaciones. Enhorabuena, maestra Cecilia Lugo, muchas gracias por su presencia y por recibir esta gran presea del Congreso del Estado de Tamaulipas”, expresó.

ES UN PREMIO A LA DANZA DEL PAÍS: GALARDONADA

Al recibir la máxima distinción que otorga el Congreso de Tamaulipas, Cecilia Lugo Cruz, agradeció la presea y destacó que Tamaulipas es el primer estado en el país que reconoce y aprecia el largo trabajo de una profesional de la danza y, más aún, lo ha llevado a un rango de mérito. “Es un premio a la danza del país”, indicó.

“Reconocer a la danza encarnada en la figura de una mujer que danza, es algo que nunca pensaron ver mis ojos en mi propio estado. Ensanchar la mirada de este, para fortalecer la cultura, la diversidad, la inclusión y el arte, engrandece el trabajo sensible del Poder Legislativo”, mencionó.

En un emotivo mensaje, en el que evocó recuerdos familiares y los inicios de su vida en Tampico y Ciudad Madero, hizo un llamado a voltear la mirada a la educación inicial como semillero de mejores ciudadanos, a través de la actividad artístico-recreativa. “Porque bien sabemos que un pueblo sin cultura está a la deriva, un pueblo sin arte está sin alma, un pueblo sin canto y sin danza está sin gozo”.

La galardonada expresó su orgullo por haber nacido en un estado como Tamaulipas: “No, no nací en cualquier parte, nací en Tamaulipas”.

LA MAESTRA CECILIA LUGO, UNA VIDA CONSAGRADA AL MOVIMIENTO

Correspondió al diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, dar lectura del Decreto 66-549, mediante el cual el Congreso otorga la Medalla “Luis García de Arellano” 2025 a la maestra Cecilia Imelda Lugo Cruz, mientras que la diputada Marina Ramírez Andrade, presidenta de la Comisión de la Medalla LGA, tuvo a su cargo la lectura de la semblanza de la galardonada, originaria de Tampico y con más de 50 años de trayectoria profesional.

“Hablar de la maestra Cecilia Lugo es hablar de una vida consagrada al movimiento, a la creación y a la búsqueda incansable de la belleza; es reconocer a la bailarina que se formó con rigor, a la coreógrafa visionaria que llevó a la danza mexicana a escenarios internacionales, a la directora que consolidó compañías emblemáticas, a la investigadora que abrió nuevos horizontes teóricos y a la gestora cultural que ha sembrado instituciones, programas y oportunidades para miles de artistas”, dijo la diputada Ramírez Andrade.

Al término de la ceremonia en el Salón de Sesiones, el gobernador acompañado también por la titular del Poder Judicial, Tania Contreras y de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Eva Reyes, develó el nombre de la maestra Cecilia Lugo, inscrito con letras doradas en el Muro de Honor al Mérito “Luis García de Arellano”.