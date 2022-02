Entrega Diez Gutiérrez cargo de coordinador de Movimiento Ciudadano a ‘El Hueso’ Treviño

NUEVO LAREDO, TAM.- Arturo Diez Gutiérrez, precandidato del Partido Movimiento Ciudadano a la Gubernatura de Tamaulipas, entregó el nombramiento de Coordinador local en Nuevo Laredo, a Óscar Treviño Carmona.

En su visita a esta ciudad fronteriza, Diez Gutiérrez oficializó dicho cargo, acto donde también estuvo presente el coordinador estatal, Juan Carlos Zertuche Romero.

«Felicidades Óscar por ser el nuevo Coordinador local, sé que harás una buena encomienda», dijo Diez Gutiérrez a Treviño Carmona.

Por su parte, ‘El hueso’, como también se le conoce a Óscar Treviño, citó:

«Gracias por la confianza para poder participar, empezar un camino diferente y nuevo, convencido de que podemos hacerlo todos juntos».

En el acto estuvieron presentes también la esposa de Arturo Diez, Alejandra Osuna Morales así como la esposa de Óscar Treviño, Amelie Jané de Treviño.

Además de Jorge Ramírez Rubio, ahora ex coordinador local y su hija Graciela Ramírez de Fernández así como Leticia Hernández, ex candidata a Presidenta Municipal y Adriana Contreras, ex candidata a diputada entre otros asistentes.

Diez Gutiérrez terminará su precampaña este miércoles 9 de febrero por la tarde en el polideportivo de Ciudad Reynosa, con un evento a bordo de bicicletas, autos, motos y caballos.