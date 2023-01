Entérate. La lista de los nominados al Oscar 2023

Las cintas 'The Fabelmans' de Steven Spielberg y 'Everything Everywhere All at Once' de Daniel Kwan y Daniel Scheinert optarán al Oscar a mejor película.

CIUDAD DE MÉXICO.- Este martes se dieron a conocer a los nominados a la 95ª edición de los premios de la Academia de Hollywood.

Lista de nominados

A ambos títulos se suman, entre otras, ‘The Banshees of Inisherin’ de Martin McDonagh, ‘Elvis’ de Baz Luhrmann, ‘All Quiet on the Western Front’ de Edward Berger y las dos producciones súper taquilleras de 2022, ‘Top Gun: Maverick’ de Joseph Kosinski y ‘Avatar: The Way of Water’, de James Cameron.

Mejor actriz de reparto:

– Angela Bassett, ‘Pantera Negra: Wakanda por siempre’

– Hong Chau, ‘La ballena’

– Kerry Condon, ‘Los espíritus de la isla’ en Hispanoamérica, ‘Almas en pena de Inisherin’ en España

– Jamie Lee Curtis, ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’

– Stephanie Hsu, ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’.

Mejor canción original

-Aplause, de ‘Tell it like a Woman’

-Hold my hand, de ‘Top Gun: Maverick’

-Lift me up, de ‘Black Panther: Wakanda Forever’

-Naatu Naatu, de ‘RRR’

-This is the life, de ‘Everything, everywhere, all at once’.

Mejor actor de reparto

-Brendan Gleeson (The banshees of inesherin)

-Brian Tyre Henry (Causeway)

-Judd Hirsch (The Fabelmans)

-Barry Keoghan (The banshees of inesherin)

-Ke Huy Quan (Everything, everywhere, all at once)

Mejor corto de acción real

-An Irish goodbye

-Ivalu

-Le Pupille

-Night ride

-The red suitcase.

El anfitrión de los Oscar 2023

El humorista Jimmy Kimmel será el anfitrión de la ceremonia de los Oscar, que buscan dejar atrás la controversia que marcó la mayor fiesta de Hollywood el año pasado. Kimmel, que presentó los Oscar en 2017 y 2018, es considerado una opción segura para asumir las riendas de la 95ª entrega de premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, luego de que en marzo Will Smith opacara la gala abofeteando a Chris Rock en el escenario.

‘Ser invitado como anfitrión de los Oscar por tercera vez es un honor o una trampa’, dijo Kimmel en un comunicado.

‘Cualquiera que sea el caso, estoy agradecido con la Academia por preguntarme tan rápido después de que todos los buenos dijeran ‘no”, bromeó el presentador, conocido por el programa nocturno de variedades de la cadena ABC ‘Jimmy Kimmel Live!’.

Kimmel fue anfitrión de los Oscar cuando ‘La La Land’ fue anunciada accidentalmente como la ganadora como mejor película, antes de que ‘Moonlight’ obtuviera el premio final de la noche.

¿Cuándo y dónde se entregarán los Oscar 2023?

La gala de los Oscars 2023 se celebrará el próximo 12 de marzo de 2023, los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas se entregarán en el Dolby Theatre de Los Ángeles.