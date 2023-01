‘Pinocho’, de Del Toro, nominada al Oscar en película de animación

CIUDAD DE MÉXICO.- La cinta ‘Pinocho’ del director mexicano Guillermo del Toro fue nominada al Oscar en la categoría de mejor película de animación.

Este martes la Academia de Hollywood dio a conocer a los nominados a la 95ª edición de los premios Oscar.

Cabe señalar que esta es la primera nominación en esta categoría para Guillermo del Toro.

Mejor Película de animación

‘Turning Red’ de Domee Shi

‘Puss In Boots: The Last Wish’ de Joel Crawford.

‘Marcel the Shell with Shoes On’ de Dean Fleischer Camp.

‘The sea Beast’ de Chris Williams.