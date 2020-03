Encarecen el tomate a $56.95

NUEVO LAREDO, TAM.- Frutas, verduras y legumbres de la canasta básica, aumentaron su precio, durante la primera semana de marzo en los diversos centros comerciales de Nuevo Laredo.

El alza de algunos productos de mayor consumo se acentuó en los últimos días, la adquisición de un par de ellos hace que su precio por kilo supere los 60 pesos, lo que representa casi la mitad de un salario mínimo.

En entrevista, consumidores dijeron que los altos precios, los toma por sorpresa ya que las verduras, frutas y legumbres eran parte de los productos más accesibles.

“Desde la semana pasada nos han ido incrementando los precios, el tomate está a 56 pesos que era de los productos más económicos, el aguacate a 64, el chile serrano a 36 pesos el kilo y hasta la tapa de huevo incremento hasta 70 pesos” comentó la señora Minerva Fernández quien buscaba la ofertas.

La ama de casa, manifestó “Muchos preferimos no comprar algunos otros artículos para comprar los productos más básicos, sin embargo, todo está caro, pero no sirve de nada quejarnos, si como quiera tenemos que comprar para comer, yo me gasto entre 150 o 200 pesos diarios en comprar todo lo necesario para la comida”, aseguró.

En la tienda comercial Smart ubicada en avenida César López de Lara #1800 el aguacate registró un precio de 62.99, luego le sigue el tomate con un costo de 34.99, la papa se vendió en 29.99 pesos, el limón y el chile serrano en 34.99 pesos el kilo, la cebolla y el jalapeño en 23.99 y 22.99 pesos el kilo y los nopales enteros en 17.99 el kilo.

En la tienda comercial Chedraui ubicada en Aquiles Serdán 1725 el precio del tomate se vendió en 39.90 pesos el kilogramo, la papa a $12.90, el limón a $26.90 y el aguacate subió de 45.90 a 49.80 pesos, mientras que la cebolla se ofertó a 21.90 pesos, el chile jalapeño en 16.90 y los nopales a 28.80.

Mientras que en HEB ubicada por la avenida Reforma, el tomate registró un costo de 56.95 pesos el kilogramo, la cebolla en 27.95, la papa en 26.95, el limón a 24.95 y nopales en 18.95 pesos.