Encabezan The Strokes y Maroon 5 cartel de Pa’l Norte

"The New Abnormal" será el primer álbum de estudio de la banda en siete años. [Foto: AP]

MONTERREY.- The Strokes, Maroon 5, el DJ Martin Garrix, Los Fabulosos Cadillacs, Hombres G y The Libertines encabezan el line up de la décima edición del Festival Pa´l Norte 2022.

Aunque se tenía previsto anunciar el cartel hasta las 18:00 horas, de acuerdo a su página de Facebook, los organizadores decidieron sorprender al público y lo revelaron cuatro horas antes.

El 1 y 2 de abril del próximo año, el Parque Fundidora se vestirá de fiesta con el abultado line up que incluye además a Andrés Calamaro, Simple Plan, Caligaris, Fobia, Guaynaa, Los Claxons, Morat, Moenia, C. Tangana y hasta Natanael Cano, entre muchas bandas más.