En videos: así fue el avionazo que dejó casi 70 muertos en Nepal

KATMANDÚ.- Las autoridades de Nepal elevaron a 68 el número de muertes confirmadas tras el siniestro de un avión que se estrelló este domingo con 72 personas a bordo en uno de los accidentes aéreos más letales que ha tenido lugar en el país del Himalaya.

Así fue el momento en el que un pasajero transmitió en vivo a través de Facebook el momento en que el avión se desploma. Se recomienda discreción.

One of the passengers on Yeti Airlines Flight 691 was live on Facebook when it crashed in Nepal, killing all 72 people on board.

While the video below is not graphic, viewer discretion is advised. Faces have been blurred and a portion of the video has been removed. pic.twitter.com/v5ozJgJm7W

