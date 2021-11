En el Antiguo Morelos siempre nos han apoyado: Hécor Garza

Antiguo Morelos, Tam.- Los caminos que llevan a Antiguo Morelos le son conocidos a Héctor Martín Garza, estos fueron sus andares cuando era un niño, los recorrió muchas veces al lado de su padre que trabajaba en El Mante; al paso de los años cuando ya fue político los visitó junto con Andrés Manuel López Obrador y conoció a hombres y mujeres que desde entonces contribuyeron a forjar el cambio verdadero.

Por eso la tarde del sábado, bajo una techumbre mientras participa en la conferencia ‘Sociedades Virtuosas’ convocada por la Sociedad Estatal de Maestros y Padres de Familia de Tamaulipas A.C. vienen a su memoria nombres de quienes en este poblado al que llama “muy morenista” respaldaron la lucha de un movimiento que fue forjándose hasta culminar con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador.

Y de todos se acuerda, y los detalles de aquellas reuniones y del contingente que viajó desde acá al zócalo de la ciudad de México están frescos en su memoria; lo mismo menciona la visita a la casa de don Abelardo Castillo, y los encuentros con el Maestro Andrés a quien le dejaban la tarea de repartir el periódico ‘Regeneración’.

Y cómo olvidar a su entrañable Maestro Raúl Tristán Guerrero, “un maestro muy querido, fue quien me enseñó a hacer política, fue mi maestro de literatura hispano americana, maestro sabio, orgullosamente de Antiguo Morelos”, recuerda.

“Me da mucho gusto volverlos a ver, a refrendar nuestro cariño y aprecio con ustedes, quise regresar porque hoy Tamaulipas necesita un nuevo camino, el camino del todo nuevo y quiero que Antiguo Morelos camine a nuestro lado”, les dice.

Luego los convoca a integrar los comités ‘Guardianes de la Esperanza’, para vigilar los programas sociales y no dejar solo a Andrés Manuel López Obrador.

“Soy un hombre de lealtades y gratitud, a mí no se me olvida la gente cuando nos ha ayudado y si yo puedo hacer algo por ustedes estoy en la mejor disposición porque como dice Andrés Manuel Amor con Amor se paga…”.

Antes de despedirse y de pactar un nuevo encuentro con sus amigos de Antiguo Morelos, Héctor Garza reitera a todos su deseo de darle un nuevo rostro a Tamaulipas.

“Necesitamos en Tamaulipas cambiarle el rostro a la política social, no podemos seguir sosteniendo a gobernantes que no nos dan el trato que merece el pueblo, se necesitan gobernantes que nos defiendan, que no permitan injusticias, no queremos que no vengan a cumplir la palabra, porque luego llegan y más tardan en llegar en que nos desconozcan”, expresa.