En casa, un Uruguay divorciado del gol empata con Ecuador en eliminatoria mundialista

MONTEVIDEO.- Una merma notable en el segundo tiempo diluyó las esperanzas de resolución de crisis en el Uruguay de Marcelo Bielsa, que se conformó el martes con un empate 0-0 ante Ecuador en la eliminatoria mundialista y se retiró silbado por su público.

Pese a un mejor desempeño que en el encuentro del viernes, en el que cayó de visita ante Perú, Uruguay no encontró el gol por cuarto compromiso consecutivo en la eliminatoria. Tampoco consiguió congraciarse con buena parte de las 30.000 personas que asistieron al Centenario.

“Tuvimos la pelota, dominamos, no fuimos superados —salvo en los últimos 15 minutos—, pero sin crear peligro”, manifestó Bielsa. “Dentro de ese panorama tampoco nos crearon peligro y en periodos como los que estamos recorriendo tiene valor no recibir situaciones o no recibir goles. Es una justificación muy poco convincente pero así lo pienso”.

La selección dirigida por el estratega argentino no ha podido ganar desde la Copa América concluida en julio, en la que consiguió el tercer puesto. Tras apoderarse de la medalla al superar por penales a Canadá, la Celeste ha lucido malherida con tres empates y una derrota en eliminatorias sudamericanas.

Lidia además con la tensión que generaron las declaraciones de su artillero histórico Luis Suárez, retirado del combinado nacional a principios de septiembre, quien aseguró que Bielsa había maltratado a jugadores y empleados del seleccionado.

“No ignoro la situación, pero si usted me dice que no lograron jugar bien por la situación que les tocó vivir mi respuesta es no. No influyó”, respondió Bielsa a la pregunta de si el ambiente generado por los dichos de Suárez perjudicó en el rendimiento del equipo.

Ecuador, que venía de un empate, una victoria y una derrota desde que el argentino Sebastián Beccacece tomó las riendas, volvió a mostrar la resistencia defensiva que le ha permitido blindar el arco de Hernán Galíndez al punto de recibir solo un gol en los últimos siete partidos.

“Las intenciones son las que valen. Cómo este equipo combatió y luchó, no hizo tiempo, no se metió atrás, Vino a buscar la victoria. Creo que en los cuatro partidos que tuvimos el equipo tiene intencionalidad, es verdad que hicimos un solo gol y es verdad que nos hicieron solamente uno”, recalcó Beccacece. “Veo una selección muy comprometida que deberá seguir trabajando”.

El entrenador también destacó el debut de Keny Arroyo, el joven de 18 años que despunta en Independiente del Valle y que ingresó sobre el final del partido.

“Deben ser el futuro del Ecuador pero hay que ir llevándolos de a poco, como estamos haciendo con muchos jóvenes”, explicó

La solidez ecuatoriana y el menguante desempeño uruguayo conforme pasaron los minutos impidieron el tanto que mitigara la presión en Uruguay.

Y pudo haberlo logrado a los 32 minutos, cuando una cesión larga de Federico Valverde encontró solo a Maximiliano Araujo, de pobre partido. El extremo del Sporting de Lisboa centró a Darwin Núñez y el artillero del Liverpool inglés giró en el área antes de disparar al palo izquierdo de la valla ecuatoriana

Fue la jugada más clara de un partido friccionado e impreciso.

La nota positiva para Bielsa es la recuperación Mathías Olivera y José María Giménez, tras la suspensión impuesta por Conmebol. También la sensación de que los jugadores siguen confiando en el entrenador, y que las rencillas parecen haber suturado.

Giménez, quien en la semana declaró “estamos 100 % con el entrenador” fue elegido capitán y le cambió la cara a una defensa que venía mostrando mucha inseguridad, sobre todo al contener, junto con Sebastián Bueno y Olivera las veloces subidas de Ángelo Preciado y los precisos pelotazos de Moisés Caicedo, los destacados de la visita.

La doble jornada deja a la Celeste con la magra cosecha de un punto sobre 6 posibles, justo antes de entrar en terreno fangoso. Enfrentará a Colombia el 15 de noviembre en Montevideo y visitará a Brasil en Bahía, cuatro días más tarde.

Uruguay arribó a 16 puntos y está en el tercer sitio de la eliminatoria. Brasil, que goleó a Perú en la jornada, suma las mismas unidades pero está cuarto por diferencia de goles.

Ecuador se ubica en el peldaño siguiente, con 13 puntos y en la doble jornada de noviembre recibirá a los bolivianos y viajará a Barranquilla para jugar con Colombia.