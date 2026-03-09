El Dólar
Compra:
$16.60
Venta:
$17.80
EN VIVO

Empatan Espanyol y Real Oviedo y prolongan rachas negativas en La Liga

Periquitos suman diez partidos sin ganar mientras Oviedo permanece en último lugar de la tabla

AP

BARCELONA, España.- Espanyol y Real Oviedo empataron 1-1 en un partido que extendió a 10 encuentros la racha sin victorias de los Periquitos en La Liga y dejó al Oviedo anclado en el fondo de la tabla el lunes.

El Oviedo llegó al partido sin ganar en cinco encuentros, pero se adelantó a los ocho minutos por medio de Alberto Reina.

Sin embargo, el Espanyol fue superior y consiguió un merecido empate nueve minutos antes del descanso gracias a Kike García.

El Espanyol siguió controlando el juego en la segunda parte y terminó con 26 remates por los seis del Oviedo. Pero ninguno de los dos equipos volvió a encontrar la red.

Un punto fue un resultado exiguo para ambos clubes y dejó al Oviedo a cuatro puntos de distancia en el último lugar de La Liga.

El Espanyol, por su parte, todavía no ha ganado este año, pero se mantiene séptimo gracias a un buen inicio de campaña.

Reporta Tamaulipas descenso en casos activos de gusano barrenador
Gana Lazio sobre la hora ante Sassuolo y rompe racha

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.