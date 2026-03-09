Empatan Espanyol y Real Oviedo y prolongan rachas negativas en La Liga

Periquitos suman diez partidos sin ganar mientras Oviedo permanece en último lugar de la tabla

BARCELONA, España.- Espanyol y Real Oviedo empataron 1-1 en un partido que extendió a 10 encuentros la racha sin victorias de los Periquitos en La Liga y dejó al Oviedo anclado en el fondo de la tabla el lunes.

El Oviedo llegó al partido sin ganar en cinco encuentros, pero se adelantó a los ocho minutos por medio de Alberto Reina.

Sin embargo, el Espanyol fue superior y consiguió un merecido empate nueve minutos antes del descanso gracias a Kike García.

El Espanyol siguió controlando el juego en la segunda parte y terminó con 26 remates por los seis del Oviedo. Pero ninguno de los dos equipos volvió a encontrar la red.

Un punto fue un resultado exiguo para ambos clubes y dejó al Oviedo a cuatro puntos de distancia en el último lugar de La Liga.

El Espanyol, por su parte, todavía no ha ganado este año, pero se mantiene séptimo gracias a un buen inicio de campaña.