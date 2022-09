Emmanuel debuta en el regional mexicano

CIUDAD DE MÉXICO.- Sobreviviente de una excepcional generación de cantantes, Emmanuel celebra 50 años de trayectoria subido en el tren de la novedad y así lo demuestra al debutar dentro del género del regional mexicano con el tema “Cómo quieren que la olvide”, algo nuevo, que asegura, quiso experimentar.

“Te arriesgas… haces cosas diferentes y creo que tienes que subirte al tren… Para estar vigente en el gusto del público y tienes que estar actual”, dice el artista.

Desde el pasado 26 de agosto llegó a las estaciones de radio y plataformas el tema “Cómo quieren que la olvide”, sencillo en regional mexicano donde Emmanuel demuestra que lo que hace, lo hace bien.

“Siempre he estado haciendo cosas que, a lo mejor, dentro de un estereotipo que la gente se hace de ti por el personaje que haces, pero siempre he estado cambiando, siempre he tratado de hacer cosas diferentes”, cuenta.

Emmanuel había grabado en su disco ‘Inédito’ (2015) este tema de Fato, pero con otro estilo.