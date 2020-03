Elle Fanning se tiñe el cabello y luce irreconocible

E.U.-En este tiempo de confinamiento y gracias a las redes sociales, las celebridades se han mostrado más naturales que nunca. Los famosos, como el resto del mundo, se encuentran en cuarentena y pasan estos días encerrados en sus casas, sin maquillaje, sin filtro,s ni adornos y buscando cómo pasar las horas del dia.

Algunos exhiben sus rutinas de deporte, como Chris Hemsworth, que reta a sus fans a hacer deporte con él y ofrece seis semanas gratuitas en su aplicación de fitness. Otros muestran sus rutinas de belleza y skincare.

La mayoría de las personas piensan en hacer un cambio radical de su look, sobre todo con respecto a su pelo. Muchos optan por rapar sus cabelleras o teñirlas de colores extremos y, al parecer, esta no es una inquietud exclusiva de los simples mortales, las celebs más grandes de Hollywood también se atreven con nuevos y arriesgados cambios de look.

La última en sumarse a la lista de celebridades con colores de pelo innovadores es la hermosa y ahora exrubia Elle Fanning.

La bella coprotagonista de Maleficent nos tenía ya acostumbrados a su hermosa y rubia cabellera, pero el momento llegó y ha decidido darle un giro inesperado a su pelo, con un color muy peculiar. Así que Elle ya no es rubia, pero tampoco es morena y menos castaña, el color de su cabellera ahora es rosa.

La actriz estadounidense publicó recientemente, a través de su instagram, una historia en la que mostró cómo se tiñe el cabello con el tono más popular de la temporada y lo ha hecho desde casa, ella misma, y sus fans han aplaudido su atrevimiento y su cambio de look.

Si bien es una foto con el pelo mojado estamos seguros de que ese es el tono que eligió, estaremos muy atentos para compartir el resultado final y en seco.

Este color sigue siendo tendencia, y aunque su punto máximo fue el año pasado, muchas chicas e influencers continúan apostando por él.

Y es que no hay mejor momento que esta cuarentena para probar nuevas ideas y cambiar radicalmente tu look. Así que si buscabas algún pretexto para atreverte, no dudes más y hazlo ahora, te aseguramos que no seras la unica. Varios usuarios de redes sociales han compartido sus cambios y muchos de ellos son súper favorecedores, entre ellos se encuentran el puertorriqueño Ricky Martin que, a petición de sus hijos, le dio color a las puntas de su cabello con un color rojo cereza.