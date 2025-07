Eligen afroestadounidenses mudarse a Kenia en busca de libertad y pertenencia

NAIROBI, Kenia .- Kenneth Harris pasó la mayor parte de sus días en Atlanta anhelando una vida en un lugar donde el color oscuro de su piel no sea motivo de sospecha, sino un signo de una herencia compartida. Su oportunidad llegó hace dos años, cuando compró un boleto de ida a Kenia.

El veterano de las fuerzas armadas, de 38 años de edad, ha encontrado una comunidad en la capital del país del este de África, donde ahora maneja un negocio de Airbnb. Le encanta admirar el atardecer dorado de Nairobi desde una terraza en la azotea, y disfruta de un estilo de vida lujoso en un apartamento amueblado con buen gusto en un vecindario exclusivo.

Harris forma parte de una creciente ola de afroestadounidenses que se están trasladando a Kenia, argumentando que lo hacen por la necesidad de conectarse con sus ancestros… o “volver a casa”, una frase que se usa a menudo entre la comunidad negra.

Al igual que decenas de otros afroestadounidenses que se han mudado a Nairobi en los últimos años, Harris se sintió atraído por el clima tropical de Kenia y lo que dice es la calidez y amabilidad de las personas con las que cree compartir historia y cultura.

En busca de comunidad y una vida mejor

“Siempre he tenido ese espíritu aventurero, especialmente cuando me uní a las fuerzas armadas y pude ir a diferentes países. Así que estoy aprovechando la oportunidad de aventurarme a nuevos lugares”, expresó. “Eso es lo que me permitió hacer un hogar lejos de casa, y Kenia es mi nuevo hogar”.

Algunos amigos se han puesto en contacto con él para explorar un “cambio desde Estados Unidos para su tranquilidad”, comentó.

Varios otros afroestadounidenses que han “vuelto a casa” como él han establecido negocios prósperos en Nairobi, entre ellos agencias de viajes, restaurantes y granjas.

Muchos estadounidenses de raza negra que han buscado una vida mejor en el extranjero o están pensando irse dijeron que el gobierno del presidente Donald Trump, con sus medidas en contra de los programas para promover la diversidad, no es la razón principal por la que quieren mudarse.

Más bien, la mayoría dice que habían estado sopesando mudarse desde hace tiempo, y el entorno político actual en Estados Unidos puede estar empujándolos a actuar antes de lo que habían planeado.

“No puedo decir que el gobierno sea la razón por la que las personas que conozco quieren irse de Estados Unidos. Algunas están planeando mudarse para tener una mejor calidad de vida”, manifestó Harris.

Auston Holleman, un YouTuber estadounidense que ha vivido en varios países durante casi una década, dijo que se estableció en Kenia hace nueve meses porque la gente “se parece a mí”.

“No es como ir a Europa o a algunos países de América Latina en los que no hay muchas personas negras”, comentó.

Holleman, quien a menudo toma video de su vida diaria, indicó que sentía que el tejido social en Estados Unidos estaba “quebrantado”. En contraste, dijo que se sentía socialmente aceptado en Kenia. Mencionó una experiencia, cuando el auto de un taxi en el que iba se descompuso y en cinco minutos recibieron ayuda de un extraño.

“Eso me hizo percatarme de que estaba en el lugar correcto”, apuntó.

Un número creciente está interesado en irse de Estados Unidos

Otros países africanos han atraído incluso a un mayor número de afroestadounidenses. Ghana, que lanzó el programa “Año del retorno” para atraer a la diáspora negra en 2019, indicó el año pasado que llevó a cabo una ceremonia en la que otorgó la ciudadanía a 524 personas, en su mayoría estadounidenses de raza negra.

Negocios afroestadounidenses como Adilah Relocation Services han visto un notable aumento en el número de estadounidenses negros que buscan mudarse a Kenia.

La fundadora de la empresa, Adilah Mohammad, se mudó a ese país cuatro días después del funeral de su madre, en busca de sanación.

Ella dice que la paz y la recuperación que experimentó en Kenia la hicieron quedarse… y abogar por aquellos que buscan lo mismo. Su empresa ayuda a los clientes a reubicarse buscándoles casas, comprándoles muebles y asegurándose de que no tengan ningún problema con los servicios bancarios y médicos.

“Hay 15 familias que han venido hasta ahora, y tenemos cinco más en el calendario que llegarán en los próximos 90 días. Tenemos personas que han reservado para 2026 sin fecha, sólo saben que se van”, comenta.

Mohammad indicó que muchos afroestadounidenses han estado planeando su mudanza durante décadas.

“Para mí es un movimiento. Es gente que decide tomar una decisión por sí misma, no están siendo forzados; se están rompiendo los grilletes. Cuando dicen que están volviendo a casa, están eligiendo ser libres y es una libertad mental, y por eso estoy extasiada”, expresa.

Los expertos dicen que las economías africanas probablemente se beneficiarán de estas mudanzas, especialmente de las de aquellas personas dispuestas a enfrentar la corrupción y crear un ambiente saludable para los inversores.

Raphael Obonyo, un experto en políticas públicas de ONU-Habitat, dice que Estados Unidos está perdiendo recursos, al igual que la narrativa popular de que ese país es la tierra de las oportunidades y los sueños.

“Esta migración inversa está socavando esa narrativa, por lo que es muy probable que Estados Unidos salga perdiendo, lo cual incluirá cosas como la fuga de cerebros”, explicó.

Para Mohammad, el sentido de pertenencia le ha dado paz interior.

“Me encanta estar aquí. Volver a África es una cosa, pero encontrar el lugar donde sientes que perteneces es otra”, señaló.