El Tri se queda sin ganancias por la pandemia

La Selección perdió gran parte de su entrada económica por taquilla; en los próximos amistosos no habrá remuneración.

La Selección no ha tenido actividad en el año. [Agencia Reforma]

CIUDAD DE MÉXICO.-La selección mexicana ha sido una de las grandes perjudicadas por la pandemia por covid-19 y no solo en términos deportivos, sino también económicos, pues será muy complicado que puedan rescatar el trabajo que se tenía planeado para este 2020.

La ausencia de partidos implicó que la Federación Mexicana de Futbol dejara de tener ingresos establecidos, sobre todo en los duelos amistosos que se juegan en Estados Unidos, los cuales aportan dos millones de dólares cada uno, y hay que recordar que por contrato con la empresa Soccer United Marketing (SUM), al menos son cinco duelos por año, mínimo 10 millones para las arcas de la Femexfut. En este 2020 el conjunto azteca no pisará aquel territorio, puesto que para jugar allá es necesario hacerlo con público en la tribuna.

Sin remuneración

Hasta el momento, la selección tiene dos duelos programados: frente a Costa Rica el 30 de septiembre en el Estadio Azteca, y con Holanda, el 7 de octubre en Ámsterdam. Dos encuentros que urgían en el tema deportivo, porque como le dijo Gerardo Martino, entrenador del Tricolor, a La Afición, este año se perderá gran parte del trabajo programado y al menos había que buscar juegos para cerrarlo.

Sin embargo, en cuestión de dinero no será lo mismo, puesto que por estos encuentros no habrá ninguna remuneración económica, si se toma en cuenta que no habrá público en la tribuna. A la selección mexicana le sirve para cumplir compromisos con las televisoras dueñas de sus derechos y con patrocinadores, pero hasta ahí. Incluso, Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación de Costa Rica, explicó que ellos también viajarán a la Ciudad de México sin pago alguno.

“Solo hay beneficios deportivos para ambas Federaciones, las dos estamos haciendo una inversión importante, ninguna de las dos está recibiendo dinero extra, es un partido de fogueo donde priva lo deportivo y donde ambas Federaciones vemos esto como una inversión y no como un gasto. Tener la posibilidad de jugar ante la selección más importante de la Concacaf es bueno para nosotros”, dijo el directivo.

Incluso, explicó que, si para Federaciones como la de México las pérdidas económicas han sido fuertes, ellos se han visto más afectados. “Todavía el impacto en Federaciones como la de Costa Rica es mayor, porque hay un porcentaje significativo de nuestros ingresos que son con base a la taquilla, nos impactó en marzo, en junio. Algunos patrocinadores que estaban listos para ingresar decidieron esperar, como era lógico, pero yo creo que también hemos tomado decisiones importantes en el momento correcto”.

Lo que sí, es que ratificó que “la ayuda de la FIFA ha sido importantísima. No podemos seguir esperando a que aparezca la vacuna, tenemos que buscar procesos donde salvaguardemos la salud de los jugadores”.

El duelo frente a Holanda va en ese mismo sentido, y para México lo importante será cumplir con derechos de transmisión y patrocinios, pero con el plus de enfrentarse a una selección fuerte. Incluso, aún se busca otro duelo en esta Fecha FIFA para aprovechar el viaje. La idea es hacer una gira similar para noviembre, aunque no ha sido nada sencillo pactar rivales, no solo por temas de calendario como antes ocurría, sino ahora porque la pandemia complica los traslados y las entradas a distintos países.