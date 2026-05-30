El PSG se proclama bicampeón de Europa

Ousmane Dembélé celebra tras anotar un gol para el Paris Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones contra Arsenala, el sábado 30 de mayo de 2026, en Budapest. (AP Foto/Armin Durgut)

Ousmane Dembélé celebra tras anotar un gol para el Paris Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones contra Arsenala, el sábado 30 de mayo de 2026, en Budapest. (AP Foto/Armin Durgut)

BUDAPEST (AP) — El Paris Saint-Germain conquistó títulos consecutivos de la Liga de Campeones al vencer el sábado a Arsenal en una tanda de penales de una dramática final.

Gabriel Magalhaes, el zaguero central brasileño de Arsenal, envió por encima del travesaño el último penal de su equipo, lo que le dio al PSG del técnico español Luis Enrique una victoria de 4-3 en la tanda.

El partido terminó 1-1 al final del tiempo reglamentario y de la prórroga, lo que llevó el encuentro a los penales en la Puskas Arena.

Es increíble: dos títulos consecutivos. Desde el primer día de esta temporada, el entrenador dijo que ganar es difícil, y que ganar dos veces es aún más complicado”, declaró Marquinhos, el capitán brasileño del PSG. “Así que todos tuvimos que volver al trabajo. Esa fue la mentalidad”.

Arsenal se adelantó a los seis minutos, cuando Kai Havertz desbordó a la izquierda y fusiló a Matvey Safonov, el portero del PSG.

Sin embargo, el vigente campeón dominó la posesión y Ousmane Dembélé empató el marcador de penal a los 65 minutos, llevando la final a la prórroga por primera vez en 10 años.

Eberechi Eze también había fallado un penal anteriormente para Arsenal, pero el arquero David Raya detuvo el lanzamiento de Nuno Mendes, permitiendo al campeón de la Liga Premier igualar el marcador.

El defensor brasileño Lucas Beraldo anotó el último de los penales del PSG, lo que significaba que Gabriel debía convertir el suyo para llevar la tanda a la muerte súbita. Pero el brasileño disparó alto, por encima del travesaño, desatando la euforia entre los jugadores y aficionados del PSG presentes.

“Es aún más especial porque sabíamos, antes del partido, lo difícil que sería”, manifestó Luis Enrique. “Creo que es merecido a lo largo de toda la temporada, aunque la final haya sido muy disputada”.