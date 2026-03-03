El precio promedio del galón de gasolina sube 11 centavos a $3,11 dólares en EU

Los precios en una gasolinera de Fráncfort, Alemania, el lunes 2 de marzo de 2026. (Andreas Arnold/dpa vía AP)

NUEVA YORK (AP) — El precio promedio del galón de gasolina subió 11 centavos de la noche a la mañana a 3,11 dólares en Estados Unidos, según el club automovilístico AAA.

Los precios de la gasolina ya estaban aumentando antes de que Estados Unidos lanzara ataques contra Irán, mientras las refinerías cambian a mezclas de combustible de verano, pero los futuros del crudo han subido con fuerza esta semana debido a la guerra.

Los futuros del petróleo se dispararon el martes a niveles no vistos en más de un año, después de que Irán respondió a los ataques de Israel y Estados Unidos, incluido un ataque con dron contra la embajada estadounidense en Arabia Saudí.

Irán también ha atacado instalaciones energéticas en Qatar y Arabia Saudí, y ha interrumpido el tráfico de petroleros a través del estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo Pérsico por la que pasa una quinta parte de todo el petróleo que se comercia, lo que disparó los precios mundiales del petróleo y el gas natural.

El crudo estadounidense WTI subió 8,6% hasta 77,36 dólares por barril.

El crudo Brent, el estándar internacional, subió 6,7% hasta 81,29 dólares por barril. Los precios mundiales del petróleo subieron al inicio de la semana ante la preocupación de que la guerra obstruya el flujo global de crudo.

El precio del crudo es el único factor más importante en cuánto pagan los conductores estadounidenses por el combustible. Y los precios más altos del petróleo por lo general se sienten en la gasolinera en un par de semanas como máximo.

Los aumentos del precio del crudo se reflejan en gran medida en los precios en el surtidor en 20 días y un aumento de 10 dólares por barril normalmente resulta en un alza de alrededor de 25 centavos por galón, según una investigación de 2019 del Banco de la Reserva Federal de Dallas.