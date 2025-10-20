El papa se reúne con grupo de sobrevivientes de abusos para hablar de tolerancia cero

Acordó mantener un diálogo permanente mientras presionan por una política de tolerancia cero para el abuso por parte de sacerdotes católicos

El papa León XIV con el presidente italiano Sergio Mattarella en el Palacio Quirinale en Roma el 14 de octubre del 2025. A la derecha está el secretario de Estado del Vaticano cardenal Pietro Parolin. (AP foto/Gregorio Borgia)

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa León XIV se reunió el lunes por primera vez con una organización de sobrevivientes de abuso clerical y activistas, quienes dijeron que él acordó mantener un diálogo permanente mientras presionan por una política de tolerancia cero para el abuso por parte de sacerdotes católicos.

Ending Clergy Abuse es una organización global que ha estado haciendo campaña para universalizar la política de la Iglesia norteamericana sobre casos de abusos. Entre otras cosas, la política exige la remoción permanente del ministerio de un sacerdote basado incluso en un solo acto de abuso sexual que sea admitido o establecido según la ley de la Iglesia.

La normativa en Estados Unidos, articulada por primera vez en la década de 1990, fue adoptada públicamente en el apogeo del escándalo allí en un intento por restaurar la confianza y credibilidad en la jerarquía eclesiástica norteamericana después de revelaciones de décadas de abuso y encubrimiento. Es ley de la Iglesia en Estados Unidos, pero no se adopta en otros lugares.

El papa reconoció “que había una gran resistencia” a la idea de una ley universal de tolerancia cero, declaró Tim Law, cofundador de ECA. Pero Law dijo que le comentó al pontífice que ECA quería trabajar con él y el Vaticano para avanzar en la idea.

León se ha reunido antes con sobrevivientes de abuso clerical y fue el encargado de escuchar a las víctimas en la conferencia episcopal peruana cuando era obispo allí. Pero el primer papa estadounidense de la historia reconoció la importancia de reunirse con ECA como una organización activista, dijeron los miembros en una conferencia de prensa.

El papa Francisco y el papa Benedicto XVI antes que él también se reunieron con víctimas individuales, pero habían mantenido a los grupos activistas y de defensa a distancia.

“Él dijo: ‘Este es el próximo paso histórico: sentarnos juntos y hablar'”, relató el participante alemán Matthias Katsch sobre la reunión del lunes. “Nos permitió mantenernos en contacto, tener un canal de comunicación abierto”.

La audiencia dentro del Palacio Apostólico duró una hora y el papa escuchó atentamente, indicaron los participantes. El Vaticano inicialmente no la incluyó entre las audiencias del pontífice el lunes, aunque versiones posteriores de la agenda sí la incluyeron.

Asistieron seis miembros de la junta de ECA de Argentina, Canadá, Alemania, Uganda y Estados Unidos. También estuvo en Roma el miembro de ECA Pedro Salinas, un sobreviviente y periodista peruano que conocía al ex Robert Prevost por su trabajo buscando justicia para los sobrevivientes de los abusos en un grupo laico católico peruano.

Los sobrevivientes comenzaron la reunión describiendo sus iniciativas clave: la política de tolerancia cero, la convocatoria de una conferencia sobre presuntos abusos en el Opus Dei en Argentina y ayudar a los sobrevivientes de abuso en Filipinas a formar una organización nacional.

“Inspirados por sus palabras al convertirse en papa, venimos como constructores de puentes, listos para caminar juntos hacia la verdad, la justicia y la sanación”, señaló Gemma Hickey, cofundadora de ECA, a León.

La sobreviviente ugandesa Janet Aguti sostuvo que el papa parecía entender los impedimentos culturales para abordar el problema del abuso en África, donde los líderes de la Iglesia a menudo afirman que el abuso no existe ya que no se habla ampliamente de él en la sociedad. Ella dijo que los niños en Estados Unidos no deberían estar mejor protegidos que los niños en África.

“Salí de la reunión con esperanza y sé que es un gran paso para nosotros, y es un momento histórico para mí”, aseguró.

Los participantes contaron que habían buscado una audiencia con Francisco desde 2019. Aseveraron que encontraron a León humilde, sincero y comprometido a trabajar para acabar con el abuso, aunque dijeron que él les pidió paciencia.

“Hoy siento que fui escuchada”, afirmó Evelyn Korkmaz, cofundadora de ECA y sobreviviente de una escuela residencial en Canadá de la Nación Nishnawbe Aski. “Creo que él va a continuar este camino hacia la reconciliación”.