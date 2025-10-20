A la baja hepatitis C en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipas registro una disminución de alrededor del 12 por ciento en la cifra de casos positivos y probables de hepatitis C, en los primeros nueve meses del año, de acuerdo con las cifras oficiales de la Secretaría de Salud estatal (SST)

La información publicada a través del boletín epidemiológico de la semana número 38, refiere que en la entidad hasta esa fecha se registraban 20 casos menos con respecto a los acumulados en el mismo periodo del año pasado.

En ese sentido, la dependencia precisó que la hepatitis C es una enfermedad viral que causa inflamación del hígado lo que a veces conduce a un daño hepático grave.

Y advirtió que debido a que es una enfermedad considerada silenciosa, puede desarrollarse durante muchos años sin mostrar síntomas hasta que la infección presenta graves daños en el cuerpo, además no existe vacuna contra el virus que la produce, pero sí un tratamiento curativo.

En las primeras 38 semanas del año, la cifra de casos nuevos confirmados y probables es de 148, distribuidos en 90 pacientes masculinos y 58 femeninos, cantidad que es inferior en 20 casos a los contabilizados hasta la misma fecha del año pasado cuando sumaban 168.

Asimismo, la dependencia señaló que la progresión de la hepatitis C se da en cuatro etapas, la inicial que usualmente es asintomática, se registra una infección aguda; la segunda, es la infección crónica; la tercera, que es la avanzada, el paciente puede presentar cirrosis; y en la cuarta, cáncer de hígado.

Entre los principales factores que aumentan el riesgo de adquirir esta enfermedad, se encuentran transfusiones sanguíneas o trasplantes de órganos antes de 1994; compartir agujas, equipo o dispositivos para el consumo de drogas.

También, prácticas sexuales sin protección, tatuajes, perforaciones y otros procedimientos similares realizados con herramientas no esterilizadas.