El papa pide a jóvenes salvar el planeta y encontrar la paz

ASÍS, Italia.— El papa Francisco viajó a Asís, la ciudad natal de su santo homónimo, donde hizo un llamamiento a los jóvenes con la esperanza de que puedan ayudar a salvar la Tierra y hacer que la economía mundial esté más atenta a los pobres.

Durante su breve visita el sábado a la ciudad en el centro montañoso de Italia, Francisco pidió a las nuevas generaciones que tengan ‘coraje’ para abandonar los combustibles fósiles. Aseguró que estaba depositando muchas esperanzas en los jóvenes porque las generaciones mayores no saben cómo proteger el planeta y asegurar la paz.

El pontífice habló en una reunión de unos 1.000 jóvenes, algunos de ellos economistas y otros involucrados en esfuerzos que incluyen nuevas empresas enfocadas en ayudar al medio ambiente.

Los participantes procedían de todo el mundo. Entre ellos estaba una mujer que le contó al papa cómo ella y su esposo recibieron ayuda para poder huir de Afganistán después de la toma de poder de los talibanes el año pasado. Dijo que recibieron asistencia de una organización llamada La Economía de Francisco, que se inspira en la vida de San Francisco, por su atención a los pobres y otros necesitados.

El papa manifestó que se necesita una economía mundial que exprese ‘una nueva visión del medio ambiente y la Tierra’.

‘Hay muchas personas, empresas e instituciones que están haciendo una conversión ecológica. Necesitamos avanzar en este camino y hacer más’, aseguró Francisco.

El pontífice citó una necesidad urgente de debatir nuevos modelos de desarrollo.

‘Ahora es el momento de un nuevo coraje para abandonar los combustibles fósiles a fin de acelerar el desarrollo de fuentes de energía de impacto cero o positivo’, declaró Francisco.

Dijo a los jóvenes: ‘Nuestra generación les ha dejado un rico patrimonio, pero no hemos sabido proteger el planeta y no estamos asegurando la paz’.

Lamentó la falta de ‘creatividad, optimismo, entusiasmo’. Les comentó a los jóvenes que ‘estamos agradecidos con Dios de que estén aquí. No solo estarán allí mañana, sino que están aquí hoy’.