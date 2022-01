El mundo espera por noticias sobre el futuro de Tom Brady

TAMPA, FLORIDA, EU.- Mientras se celebran las Finales de Conferencia sin la presencia de Tom Brady por apenas la segunda vez en 11 años, el mundo está a la espera de que el mejor quarterback de todos los tiempos dé a conocer oficialmente sus planes a futuro.

Se tiene previsto que el anuncio llegue pronto, y una persona cercana a Brady dijo a The Associated Press que su decisión se basará en sus prioridades familiares y no financieras. La persona habló con la AP bajo condición de anonimato el domingo, debido a que no está autorizado para hablar en nombre de Brady.

Brady ya ha expresado su deseo de pasar más tiempo con su esposa, la supermodelo Gisele Bundchen, y sus tres hijos.

«Ella se merece lo que necesita de mí como esposo y mis hijos lo que necesitan de mí como padre, y voy a pasar más tiempo con ellos y darles lo que necesitan, porque ellos me han dado lo que necesité en los últimos seis meses para hacer lo que amo», dijo Brady en su Podcast en SiriusXM un día después de que los Buccaneers de Tampa Bay fueron eliminados por los Rams de Los Ángeles.

El contrato de Brady es un asunto complicado para los Buccaneers. En marzo pasado firmó una extensión por una temporada y 25 millones de dólares, con tres años anulables para liberar espacio en el tope salarial que le permitió a los Buccaneers conservar a los 22 titulares que ganaron el Super Bowl.

Brady tiene programado un salario base de 8 millones 925.000 dólares en 2002, con un bono por firma de 15 millones, un bono por ser parte del plantel de 1 un millón 470.588 dólares y un bono por incentivos de 1,875 millones, mientras que su impacto en el tope salarial será de 20 millones 270.588 dólares y ocuparía 32 millones en la nómina.

Recibirá como pago 15 de los 20 millones del bono por firma el viernes. Sin embargo, en caso de retirarse le deberá dinero al equipo.

«Los Bucs tendrían el derecho de solicitarle a Tom Brady que devuelva 16 millones de los 20 correspondientes al bono por firma. Que los Bucs ejerzan ese derecho, es otra historia», dijo a AP Joel Corry, un exagente y experto en tope salarial y contratos de la NFL en.

Los Buccaneers podrían elegir que Brady se quede con ese bono ya que le dio nueva vida a la franquicia y los lideró a su segundo título de Super Bowl en su primera temporada como miembro del equipo, después de 20 años con los Patriots de Nueva Inglaterra.

El equipo se podría beneficiar si esperan a realizar el proceso del retiro después del 2 de junio, como muchos equipos de la NFL hacen cada año.

«Al hacer eso, los 24 millones de bono prorrateado, asociado con los años de contrato «falsos o ficticios» de 2023 a 2025 serían parte del cargo al tope salarial en lugar de dinero muerto en 2022, que sería de 8 millones», explicó Corry en un artículo publicado en CBSSports.com. «Los Buccaneers obtendrían 12.270.588 millones de espacio en tope salarial de con su salario de 2022 e incentivos de 1,875 millones de cargo en el tope que saldrían de los libros».

ESPN fue el primer medio en reportar la noticia del retiro de Brady el sábado, citando fuentes no identificadas. La empresa de Brady publicó un mensaje en Twitter indicando que se retiraría, lo que desató reacciones de todas partes del mundo felicitando a Brady por su carrera. Incluso la NFL publicó en su cuenta oficial de Twitter una serie de mensajes de felicitación.

Pero TB12sports borró su mensaje y el agente de Brady Don Yee, dijo que el tres veces Jugador Más Valioso de la NFL será la única persona que podrá dar detalles exactos sobre su futuro.

Brady le informó al gerente general de los Buccaneers Jason Licht que no ha tomado una decisión, de acuerdo con dos personas que hablaron con AP en condición de anonimato, debido a la naturaleza de privacidad de la conversación.