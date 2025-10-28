El huracán Melissa toca tierra en Jamaica como categoría 5, el más fuerte en 174 años

KINGSTON, Jamaica (AP) — El huracán Melissa impactó Jamaica el martes como categoría 5, el más fuerte en 174 años, mientras funcionarios y residentes se prepararon para vientos catastróficos, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Melissa azotó con vientos de 295 km/h (185 mph). Se espera que la tormenta cruce diagonalmente la isla y golpee Cuba tarde el martes o temprano el miércoles, para luego dirigirse al sureste de Bahamas.

La tormenta ha matado al menos a tres personas en Jamaica, tres en Haití y cuatro en República Dominicana, donde otra persona sigue desaparecida.

Desmond McKenzie, vicepresidente del Consejo de Gestión de Riesgos de Desastres de Jamaica, instó a las personas a buscar refugio y permanecer en interiores mientras la tormenta cruza la isla.

“Jamaica, este no es el momento de ser valientes”, dijo.

El gobierno dijo que había hecho todo lo posible para prepararse, mientras advertía sobre daños devastadores del huracán más fuerte que ha golpeado la isla desde que se comenzaron a llevar registros hace 174 años.

“No hay infraestructura en la región que pueda soportar una categoría cinco”, afirmó el primer ministro, Andrew Holness. “La pregunta ahora es la velocidad de recuperación. Ese es el desafío”.

Se espera un daño masivo por el viento en el núcleo de Melissa y las montañas más altas de Jamaica podrían ver ráfagas de hasta 322 km/h (200 mph), dijo Michael Brennan, director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

“Va a ser un escenario muy peligroso”, señaló, advirtiendo que habrá “fallas estructurales totales”.

Melissa es el quinto huracán más intenso del Atlántico registrado por presión, y el más fuerte en tocar tierra desde Dorian en 2019, según el especialista en huracanes y experto en marejadas ciclónicas, Michael Lowry.

“Es un escenario catastrófico para Jamaica”, dijo.

Se reportaron deslizamientos de tierra, árboles caídos y numerosos cortes de energía antes de la tormenta. Las autoridades en Jamaica advirtieron que la limpieza y la evaluación de daños serían lentas.

Jamaica se prepara para las secuelas

McKenzie dijo que el gobierno estaba preparado para posibles rescates inmediatamente después de la tormenta: “Tenemos botes, helicópteros, lo que sea”.

Se espera una peligrosa marejada ciclónica de hasta 4 metros (13 pies) en el sur de Jamaica, y las autoridades están preocupadas por el impacto en algunos hospitales de la costa. El ministro de Salud, Christopher Tufton, dijo que algunos pacientes fueron trasladados del primer piso al segundo piso, “y esperamos que eso sea suficiente para cualquier marejada que ocurra”.

La tormenta ya ha provocado siete muertes en el Caribe: tres en Jamaica, tres en Haití y una en la República Dominicana, donde otra persona sigue desaparecida.

La madrugada del martes, el centro de Melissa estaba unos 60 kilómetros (40 millas) al sur-sureste de Negril, Jamaica, y unos 380 kilómetros (235 millas) al suroeste de Guantánamo, Cuba. El sistema tenía vientos máximos sostenidos de 295 km/h (185 mph) y se movía hacia el norte-noreste a 15 km/h (9 mph), según el centro de huracanes de Estados Unidos.

Colin Bogle, asesor de Mercy Corps con base cerca de Kingston, comentó que la mayoría de las familias se están refugiando en sus hogares a pesar de que el gobierno ordenó evacuaciones en comunidades propensas a inundaciones.

“Muchos nunca han experimentado algo como esto antes, y la incertidumbre es aterradora”, manifestó. “Hay un miedo profundo a perder hogares y medios de vida, a sufrir lesiones y a ser desplazados”.

Necephor Mghendi, jefe regional de la delegación del Caribe de habla inglesa y holandesa de Cruz Roja Internacional, dijo que se estima que 1,5 millones de personas en el camino de la tormenta se verán afectadas, pero muchas otras también.

“La población entera puede sentir el impacto de una forma u otra”, dijo por videoconferencia desde Puerto España, Trinidad y Tobago.

Más de 240.000 clientes estaban sin electricidad antes de que la tormenta tocara tierra, y aproximadamente una cuarta parte del sistema de telecomunicaciones estaba fuera de servicio, informó Darryl Vaz, ministro de transporte y energía.

Agregó que las cuadrillas limpiarán y realizarán pruebas en los dos principales aeropuertos internacionales de la isla el miércoles con la esperanza de recibir vuelos de ayuda de emergencia tan pronto como el jueves.

“Lo superaremos. Dios bendiga a Jamaica”, dijo.

Las agencias de la ONU y docenas de organizaciones sin fines de lucro tenían alimentos, medicinas y otros suministros esenciales ya preparados mientras esperaban una distribución rápida después de la tormenta.

Matthew Samuda, ministro de Agua y Medio Ambiente de Jamaica, dijo que tenía más de 50 generadores disponibles para desplegar después de la tormenta, pero advirtió a las personas que aparten agua limpia y la usen con moderación.

“Cada gota contará”, señaló.

Melissa apunta a Cuba

También se espera que Melissa toque tierra en el este de Cuba tarde el martes.

Había una alerta de huracán en efecto para las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Las Tunas y Holguín, y se emitió una alerta de tormenta tropical para Camagüey. Se esperaban hasta 51 centímetros (20 pulgadas) de lluvia para partes de Cuba, junto con una marejada ciclónica significativa a lo largo de la costa.

Los funcionarios cubanos dijeron el lunes que estaban evacuando a más de 600.000 personas de la región, incluyendo Santiago, la segunda ciudad más grande de la isla.

Melissa también ha empapado las regiones del sur de Haití y la República Dominicana, con una advertencia de tormenta tropical aún en efecto para Haití.

Se pronosticó que el huracán giraría hacia el noreste después de Cuba y golpearía el sureste de las Bahamas el miércoles por la noche.