El huracán Lorena se intensifica en la costa oeste de México

MIAMI (AP) — El huracán Lorena se intensificaba el miércoles frente a la costa de la península de Baja California en México y se amplió el aviso de tormenta tropical para partes de la zona, según los meteorólogos.

Se espera que el meteoro continúe ganando fuerza a lo largo del día y se pronosticaron lluvias intensas que podrían arrojar hasta 38 centímetros (15 pulgadas) en algunas zonas de la península, explicó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami (NHC).

La agencia advirtió sobre el riesgo de inundaciones repentinas y deslaves que podrían ser peligrosos en la zona, especialmente en terrenos más elevados.

Lorena se encontraba el miércoles a unos 230 kilómetros (145 millas) al oeste de Cabo San Lucas, México. Tenía vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros/hora (80 mph) y se movía en dirección noroeste a 26 km/h (16 mph).

Se pidió a los residentes en el noroeste de México y la península de Baja California que sigan de cerca el avance del meteoro.

Un aviso de tormenta tropical estaba en efecto en la costa oeste de Baja California Sur, desde Santa Fe hasta Punta Abreojos, según el centro de huracanes.

La trayectoria de Lorena aún era incierta, sin embargo, el pronóstico más reciente mostraba que el huracán se moverá en paralelo a la costa el miércoles por la noche, acercándose a la costa el jueves por la noche o el viernes, y girando hacia el noreste el viernes por la noche.

Según los pronósticos, Lorena debería debilitarse a tormenta tropical el viernes.

Mientras tanto, el huracán Kiko mantenía la categoría 2 con vientos de 175 km/h (110 mph) mientras se movía hacia el oeste sobre aguas abiertas del Pacífico, a unos 2.680 km (1.665 millas) al este de Hilo, Hawai, según el NHC.

No había alertas o advertencias asociadas a Kiko y no se espera que cause problemas en tierra, añadieron los meteorólogos.

Se espera un fortalecimiento constante y Kiko podría convertirse en un huracán de categoría 3 o superior el miércoles.