El experimentado pitcheo de Wilking Rodríguez retorna a los Dos Laredos

Nuevo Laredo, Tam.- Ahora con una mayor fortaleza y experiencia adquirida en Ligas Menores durante las últimas tres temporadas, el relevista derecho Wilking José Rodríguez regresa en este 2026 a Tecos de los Dos Laredos para sumarse a su staff de lanzadores.

Al oriundo de Puerto Cabello, Venezuela se le recuerda como uno de los relevistas más consistentes en la campaña del 2022 (su segunda con Tecos) donde con seis triunfos estuvo en el podio de los serpentineros más laureados de ese año sólo detrás de Junior Guerra y Geoff Broussard, que comandaron con ocho victorias cada uno.

El ahora refuerzo de los Binacionales en aquel ciclo dejó marca de 6G-2P con muy buena efectividad de 2.01, siendo líder de salvamentos (17 de 19) y apariciones (46). Fue sublíder en ventajas preservadas (9) y ponches (73); los rivales le batearon apenas .176.

Hacia la mitad de dicha temporada las buenas actuaciones de Wilking Rodríguez abonaron para que fuera convocado al Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol.

El buen trabajo realizado con la novena de las Dos Naciones en esa época le alcanzó a Rodríguez para firmar con la organización de Yankees de Nueva York a mitad de año, sin embargo, fue con Cardenales de San Luis y sus sucursales donde pudo mostrarse entre 2023 y 2024.

Recientemente en 2025 Rodríguez estuvo enrolado de nuevo con la organización neoyorquina, finalizando con récord de 2G-1P y 3.20 de efectividad en 27 relevos para Scranton/Wilkes Barre RailRiders (Triple A).

El equipo de los Dos Laredos invita a su fiel afición a ser parte de esta nueva campaña adquiriendo el Tecopass Binacional el cual da acceso a los 45 juegos del rol regular a disputarse en los nidos de la frontera. Por otra parte, el Tecopass para el Parque La Junta y el Tecopass para el Uni-Trade Stadium también se tienen a la venta por separado.